10 Ekim Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Türkiye’nin uzun zamandır beklenen operasyona dün hava saldırıları ve Suriyeli Kürt savaşçıları hedef alan top ateşiyle başladığını yazıyor. Gazete, daha sonra kara güçlerinin sınırı geçerek sürdürdüğü operasyonun, Başkan Trump'ın, Türkiye'nin önünde engel oluşturmayacağı şeklindeki şaşkınlık uyandıran açıklamasından sadece birkaç gün sonra başladığının altını çiziyor. Suriyeli Kürtler'in sınır bölgesinden uzaklaştırılması ve oluşturulacak tampon bölgeye milyonlarca Suriyeli mültecinin yerleştirilmesi planı da haberin ana maddelerinden biri. Ancak yardım örgütleri, operasyonun yeni bir insani krize yol açacağı, bulundukları yerleri terk etmek zorunda kalan sivillerin yeni bir mülteci göçü dalgası oluşturacağı uyarısında bulunuyor. Daha büyük kaygıysa tutsak IŞİD militanları ve ailelerine ne olacağıyla ilgili. Gazete, gözaltı kamplarındaki bir güvenlik açığının çok sayıda militanın kaçması anlamına geleceğini vurguluyor. İnsani yardım örgütü Uluslararası Kurtarma Komitesi, Suriye'de çatışma bölgesinde yaşayan 2 milyon sivilin tehdit altında olduğunu, bu insanların önceki yıllarda da birkaç kez yer değiştirmek zorunda kaldığını bildiriyor. Komiteye göre operasyon, 300 bin kişinin evlerini terk etmesine yol açabilir. Öte yandan gazete, Suriye'deki gelişmelerin, Başkan Trump'ın kendi partisi içinde aldığı destek açısından da bir sınav niteliği taşıdığını yazıyor. Örneğin Lindsey Graham gibi önde gelen bazı senatörlerin yanı sıra Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi'ndeki liderlerinden Liz Cheney de Suriye kararının öngörülebilir sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu. Ancak gazete, Kongre üyeleri açısından partisinden mutlak sadakat bekleyen Trump'la dış siyaset gibi, seçmenlerin çoğunun uzak olduğu bir alanda fikir ayrılığına düşmenin, azil soruşturması gibi Trump'ı doğrudan etkileyen meselelerde anlaşmazlık yaşamaktan daha risksiz olduğunun da altını çiziyor.

New York Times ise Beyaz Saray'ın azil soruşturmasını yürüten Temsilciler Meclisi'yle işbirliği yapmayacağı şeklindeki açıklamasının Amerika'nın köklü anayasal düzenine yönelik küstah bir meydan okuma girişimi olduğunu yazıyor. Peter Baker imzalı değerlendirmeye göre Trump'ın kaderini belirleyecek Kongre'ye aldırış etmemesinin nedeni, azil soruşturmasını açan Demokratlar'ın önyargılı, işleyen sürecinse haksız olduğunu düşünmesi. Trump, Temsilciler Meclisi'nden azil kararı çıksa da Senato'da aklanacağını dile getiriyor. Peter Baker'a göre Trump, soruşturmanın derin devlet sabotajcılarının ve Demokrat Parti'nin kirli işlerini yapanların işbirliği olduğunu vurgulayarak sürecin güvenilirliğini zedelemeye ve seçmen tabanını hareketlendirmeye çalışıyor. Ancak bu taktik, tam tersine Trump'a zarar da verebilir. Bunun nedeni, kamuoyunun Trump'ın kendisini hukukun üzerinde gördüğü izlenimine kapılması olasılığı.

Wall Street Journal ise Demokrat Parti başkan aday adaylığı yarışında üst sıralarda yer alan ilerici ve liberal Elizabeth Warren'ın kapitalist düzeni nasıl değiştirebileceğiyle ilgili bir değerlendirmeye yer veriyor. Gazeteye göre geçmişte Demokrat başkan adayları hep Amerikan kapitalizminin kazanımlarının dağılımının yeniden düzenlenmesini dile getiriyor, ancak kapitalizmin temel yapısında devrim yapmaktan bahsetmiyordu. Massachusetts Senatörü Warren ise bu kalıbı kırma sözü veriyor ve kapitalizmi temelden yeniden inşa edeceğini söylüyor. Warren'ın bunun için ortaya attığı ana fikirlerin başında dev şirketlerin etki alanını küçültmek, özel şirketleri ekonominin bazı alanlarından tamamen çıkartmak, gücü hükümet ve emeğe yöneltmek geliyor. Şirketlerse Warren'ın başkan olma olasılığına kaygı ve kuşkuyla bakıyor. Gazeteye göre şirketler, geçmiş başkanlar tarafından örneğin mali krize yol açmakla suçlamaya alışıktı. Ancak Warren, şirketleri; ilk kez üniversite öğrencilerinin yüksek borçlanma oranı, küresel ısınma, sağlık borçları, silahlı şiddet, hapishanelerdeki yüksek tutuklu sayısı, çocuk bakımı ve ucuz konut yoksunluğu gibi olumsuzluklardan ötürü de suçluyor. Warren ayrıca büyük bankaları bölmek, kaya petrolü ve doğalgazı sondajlarını yasaklamak, karbon salımını sekiz ila 15 yıl içinde kademeli olarak sonlandırmak, emekçi temsilcileri şirketlerin yönetim kurullarının en az yüzde 40'ında sandalye sahibi yapmak, özel sağlık sigortasını yasaklamaktan bahsediyor. Gazete, Warren'ın politikalarından korkan birçok şirket yöneticisinin, şirketlerin faaliyet göstermesini imkansız hale getirecek bir ortam yaratılabileceğini düşündüğünün altını çiziyor.

