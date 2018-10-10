"Tedavi ve danışmanlık olanaklarının yetersizliği, bilgisizlik, eksik ya da yanlış yönlendirme gibi nedenler dolayısıyla bu problemleri yaşayanların bir bölümü tedavi edilmeksizin varlığını sürdürüyor. Madde bağımlılığı, yeme bozuklukları, tehlikeli araç kullanımı, öfke kontrol sorunları, geleceğe yönelik belirsizlik ve kaygı gibi çok sayıda problem gençler arasında yaygın olarak görülüyor. Hem bireysel hem de toplumsal düzeyde ruh sağlığının korunması ve geliştirilmesi için ruh sağlığı hastalıkları tedavisinde görev alan bizler, herkesin acilen şiddet dilini terk etmesini, 'beyaz kod' ile ilgili verilerin belli aralıklarla açıklanmasını, önlemlerin toplumla paylaşılmasını, ruh sağlığının korunmasına önem verilmesini, tedavi olanaklarının iyileştirilmesini, tedavi alan bireylerin haklarının korunması ve toplumun tüm bireylerinin ruh sağlığı hizmetlerine eşit erişimini sağlayacak düzenlemelerin yapılmasını ve hizmet veren bütün meslek gruplarının görüşlerine de yer verilerek bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesini talep ediyoruz."

Tan, Şişli'deki Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi'nde, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı günü dolayısıyla düzenlenen toplantıda, bu günün ilk kez 1992 yılında Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından kutlandığını belirtti.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şube Başkanı Doç. Dr. Devran Tan, madde bağımlılığı, yeme bozuklukları, tehlikeli araç kullanımı, öfke kontrol sorunları, geleceğe yönelik belirsizlik ve kaygı gibi çok sayıda problemin gençler arasında yaygın olarak görüldüğünü söyledi.

- "Meslektaşımız, sağlıkta şiddetin kurbanı oldu"

Tan, psikiyatri uzmanı Fikret Hacıosman'ın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini anımsatarak, "Meslektaşımız sağlıkta şiddetin kurbanı oldu. Maalesef gündemde olan sağlıkta şiddet konusu her şeyin önüne geçti. Ülkemizde sağlık çalışanları şiddet nedeniyle büyük bir baskı altında çalışıyor. Şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarının olayı bildirme ve yardım alma çağrısı için 'beyaz kod' sistemi geliştirildi. Her gün yaklaşık 30 beyaz kod verildiği söyleniyor. Dünya Ruh Sağlığı Günü Türkiye'de ve dünyada yaşanan ruh sağlığı sorunlarına yönelik çözüm için önemli bir fırsat." şeklinde konuştu.

Tan, sağlıkta şiddetin diğer şiddet türlerinden bağımsız olmadığını da vurguladı.

Bu yılın temasının Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Gençler ve Değişen Dünyada Ruh Sağlığı" olarak belirlendiğini dile getiren Tan, "Gençlik dönemi ruh sağlığı açısından çok sayıda riski de beraberinde getiren bir dönemdir. Günümüzde zamanın koşullarına göre değişen gençlik dönemi, insan gelişiminin önemli bir evresi olduğu kadar ruh sağlığı açısından çok sayıda riski de beraberinde getiren bir dönemdir." diye konuştu.