"Biz iş yerlerinde psikologların da istihdam edilmesini istiyoruz. Bu, iş kazalarının önüne geçilmesinde, iş performansının, karlılığın artırılmasında çok önemli bir faktör. Modern çağda ham madde, sermaye ve makineye ulaşmak kolaylaştı. Artık rekabette fark oluşturacak unsur insan faktörü. Dolayısıyla insan faktörünün psikolojik boyutunu ele almak lazım. İş yerlerinde çalışacak psikologlar, verimliliği, performansı, karlılığı arttırarak, sürdürülebilirliği güçlendirecektir. Etkinliğe katlına 600 meslektaşımızla bu farkındalığı ortaya koymak istedik."

Çok sayıda insanın çalıştığı iş yerlerinde, iş sağlığı hekimi, ve iş güvenliği uzmanlarının bulunduğunu, ancak psikolog olmadığını dile getiren Akgül, şunları kaydetti:

Akgül, meslektaşlarıyla dayanışmak ve bazı konularda farkındalık yaratmak için etkinliği düzenlediklerini vurgulayarak, psikiyatri uzmanı Fikret Hacıosman'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesi nedeniyle kutlama etkinliğini anma olarak değiştirdiklerini söyledi.

Ruh Sağlığı Derneği, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda düzenlenen tekne turunda ruh sağlığı alanında çalışanları ve ilgili branşta okuyan öğrencileri bir araya getirdi.

Akgül, geçmişte insanların psikolog ve psikiyatristlere daha temkinli baktığını ancak bu bakış açısının artık değiştiğini vurgulayarak, "İnsanlar şimdi kendi kişisel gelişimleri, hayat memnuniyetleri için önemli bir faktör olarak görüyorlar, hastalık olmadan da danışmanlık anlamında müracaat ediyorlar. Daha konforlu, daha mutlu, daha güzel bir hayat yaşamak için insanlar destek alıyorlar. Birçok meslektaşımız istihdam sorunu yaşıyor. İş yerlerinde psikologların istihdamının önünün açılması için bakanlıklardan, sivil toplum örgütlerinden, işletmelerden destek bekliyoruz." diye konuştu.

Üsküdar Vapur İskelesinden Valide Sultan Gemisi ile hareket eden grup, boğaz turu yaptı.

Gezi boyunca katılımcılara çeşitli ikramlar yapıldı. Çekilişle katılımcılara ücretsiz İngilizce kursu, kitap, sinema ve konser biletleri takdim edildi.

