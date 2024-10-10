10 Ekim ne günü? Bugün ne günü? Tarihte 10 Ekim

United Nations Educational Scientific and Cultural Organization ya da kısaca adı ile UNESCO, Dünya Günleri olarak belirlediği günler ile insanlık tarihinde yaşanmış ve insan hayatı için de önemli olarak kabul edilmiş günleri işaretleyerek bu önemli günlerin ve durumların unutulmamasını sağlamayı amaçlamıştır. Bu günler dışında hem Türkiye’de hem de dünya genelinde bilinen ve kabul gören özel günler de bulunur.

10 Ekim neden önemli?

Dünya çapında önemli günlerden biri de Dünya Ruh Sağlığı Günü olarak ilan edilmiş olan 10 Ekim tarihidir. Birçok ülkede hala yaşanan terör eylemleri, sivilleri hedef alan ya da sivillere de zarar veren çatışmalar, savaş, ulaşılamayan sağlık hakları gibi problemlere dikkat çekmek için böyle bir gün işareti yapılmıştır.

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı günü tüm dünya çapında kabul edilmiş olan bir gündür. Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından bir proje olarak sunulmuş ve uygulamaya geçilmiştir. Ruh sağlığının önemi ruh hastalıklarının farkındalığı hakkında olan bu önemli gün 1992 yılından bu yana organizasyonlarla anılmaktadır.

Tarihte 10 Ekim’de neler oldu?

10 Ekim tarihinde ayrıca hem dünya genelinde kabul edilmiş olan ve bilinen hem de bazı ülkeler ve Türkiye için de anlamı bulunan bazı durumlar ve olaylar yaşanmıştır. Çeşitli anlamlar ve olaylarla anılan bu tarihte yaşanan durumlardan bazıları şunlardır: