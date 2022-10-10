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10 Ekim on numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 10 Ekim Pazartesi on numara sonuçları ne zaman belli olacak?

10.10.2022 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On numara çekiliş sonuçları şans oyunu severle tarafından merak ediliyor. 10 Ekim Pazartesi günü yani haftanın ilk çekiliş oynan günüyle beraber birçok vatandaş Milli Piyango'da şansını denedi. Bugün on numara çekilişin sonuçları belli olacak. Peki, 10 Ekim on numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 10 Ekim Pazartesi on numara sonuçları ne zaman belli olacak, saat kaçta?

10 Ekim on numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 10 Ekim Pazartesi on numara sonuçları ne zaman belli olacak?

On numara çekiliş her hafta pazartesi ve cuma akşamları oynanıyor. Haftanın ilk on numara çekilişi için geri sayım devam ediyor. 10 Ekim Cuma on numara çekiliş sorgulama ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. 10 Ekim 2022 Cuma on numara çekiliş sonuçlarını açıklanır açıklanmaz haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

10 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haftanın 2 günü pazartesi ve cuma akşamları gerçekleşen on numara çekiliş sonuçları 10 Ekim Pazartesi akşamı saat 20:00'de çekilecek.

10 Ekim On Numara çekilişi sonuçları detaylarına aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/on-numara

MİLLİ PİYANGO ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL olmaktadır.

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