10 Ekim saldırısıyla ilgili yeni iddianame

BARIŞ KILIÇ - Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ mensuplarınca düzenlenen ve 100 kişinin ölümüyle sonuçlanan iki intihar saldırısı nedeniyle daha önce "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Erman Ekici hakkında "kasten öldürmek", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "insanlığa karşı suç"tan da iddianame düzenlendi.

Saldırıya ilişkin 36 sanıklı davayı gören Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan 19'una 7 buçuk yıldan 101 kez ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen sürede hapis cezası vermiş, 16 sanık hakkındaki kamu davasını ayırmış ve yargılama sırasında Gaziantep'te 2016 yılında örgütün hücre evine yönelik operasyonda ölen Mehmet Kadir Cebael hakkındaki davayı düşürmüştü.

"Terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında dava açılan sanık Erman Ekici'nin eylemlerinin "silahlı terör örgütü yönetmek" suçunu oluşturduğuna kanaat getiren mahkeme, sanığı bu suçtan 18 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Ancak mahkeme, 10 Ekim'deki saldırıda da sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle Ekici hakkında "kasten öldürme" ve "öldürmeye teşebbüs" suçlarından da dava açılması için savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.