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10 Ekim Sayısal Loto sonuçları: 1156. Sayısal Loto çekilişi sonucu sorgulama (MPİ canlı çekiliş izle)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 07:44 | Son Güncelleme

Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Sayısal Loto sonuçları ne zaman belli olacak? 10 Ekim Sayısal Loto sonuçları, bu akşam yapılacak 1156. Sayısal Loto çekilişi ile belli olacak. Sayısal Loto'da Cumartesi akşamı yapılan çekilişte altı bilen bir kişi 3 devirli ikramiyeyi kazanmıştı. Kazanılan ikramiye ise 5.276.683,10 TL idi. Bu yüzden bu akşam yapılacak Sayısal Loto çekilişine devreden ikramiye yok. Sayısal Loto çekilişi canlı yayın bağlantısı ve anlık Sayısal Loto sonuçları haberimizde.

10 Ekim Sayısal Loto sonuçları: 1156. Sayısal Loto çekilişi sonucu sorgulama (MPİ canlı çekiliş izle)

Sayısal Loto sonuçları bu akşam yapılacak çekiliş ile belli olacak. Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba ve Cumartesi akşamları düzenlenen Sayısal Loto oyunu, haftada iki kez aynı heyecanı oynayanlara yaşatıyor. Sayısal Loto'nun Cumartesi akşamı yapılan çekilişinde bir kişi 5 milyon 276 bin lira ikramiye kazanmıştı. Üç hafta devir eden ikramiye, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir bayiden yatırılan kuponla son buldu ve sahibini buldu. Bakalım bu akşam Sayısal Loto'da hangi sayılar çıkacak, altı bilen olacak mı yoksa yeni bir devir serisi mi başlayacak? Sayısal Loto çekilişini haberimizdeki linkten canlı olarak izleyebilir ve Sayısal Loto sonuçlarını anlık olarak takip edebilirsiniz.

1156. SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftada iki kez düzenlenen Sayısal Loto'nun Çarşamba akşamı yapılan çekilişi biraz daha geç başlıyor. Bunun sebebi ise aynı gün Şans Topu'nun da çekiliyor olması. Sayısal Loto çekilişleri Çarşamba akşamları saat 21.40'da başlıyor. Aşağıdaki linke çekiliş saatinde tıklayarak online olarak Sayısal Loto çekilişini canlı izleyebilir ve haftanın kazandıran numaralarını anında öğrenebilirsiniz.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE (21.40)

10 EKİM SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra gözler 1155. hafta Sayısal Loto sonuçlarında olacak. Milli Piyango İdaresi, canlı yayında yapılan çekilişten en az 20 dakika sonra, yani 22.00'dan sonra 10 Ekim Sayısal Loto sonuçlarını aşağıdaki verilen linkten ilan edecek.

10 EKİM SAYISAL LOTO SONUÇLARI

SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Bu akşam yapılacak Sayısal Loto'da şansını denemek isteyenler için en çok çıkan sayıları derledik. Sayısal Loto oyununda son bir yılda yapılan çekilişlerde aşağıdaki sayılar, en çok çıkan 20 sayısıdır. Çekilişte çıkış oranına göre sıraya dizilen bu sayıları ile Sayısal Loto'da şansınızı artırabilirsiniz.

38 - 18 - 21 - 1 - 40 - 16 - 36 - 26 - 41 - 17 - 32 - 22 - 3 - 47 - 9 - 8 - 12 - 14 - 5 - 39

GEÇEN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

SAYISAL LOTO 1155. ÇEKİLİŞİN NUMARALARI: 1 - 5 - 25 - 35 - 47 - 48

Haftanın numaraları çekildikten sonra 1155. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıktı. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçları mpi.gov.tr sitesinde yayınlandı. Bu akşam yapılan çekilişte altı bilen bir kişi 5 milyon 276 bin 683 lira 10 kuruş ikramiye kazandı. Talihlinin kuponunu Manisa'nın Akhisar ilçesinden yatırdığı açıklandı.

6 Ekim Sayısal Loto çekilişinde ikramiyelerin dağılıımı ise şöyle; 5 bilen 134 kişi 5 bin 746 lira 65'er kuruş, 4 bilen 7 bin 362 kişi 78 lira 75'er kuruş ile 3 bilen 135 bin 613 kişi 12 lira beşer kuruş alacaklar.

sayisal-loto-sonuclari

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto, ilk olarak Lothar Lammers tarafından yaratılan, 49 sayı içerisinde seçilecek 6 sayıyı bilme üzerine dayalı şans oyunudur. tarihinde vefat etmiştir.

Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi yapılmaktadır. Aynı kolonda 1'den 49'a kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Sayısal Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı rakam da tutturulduğunda o hafta belirlenen büyük ikramiyenin hak sahibi olunmuş olur. Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenen fiyatı kolon 1.5 TL'dir.

Sayısal Loto'da dağıtılan en düşük ikramiye ise (10. hafta) 18 Ocak 1997 tarihinde 7.874,23 TL ile 13 kişiye isabet etmiştir. İlgili Sayısal Loto çekilişinde çıkan sayılar 5-11-24-29-41-45'tir.

Sayısal Loto'da matematiksel olarak oynanabilir 49'da 6 toplam olasılık kombinasyonu 13.983.816 'dir. Yani 6 bilme şansı yaklaşık 14 milyonda birdir.

Sayısal Loto 6/49 oyununda;

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,
(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,
(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.

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