10 Ekim Sayısal Loto sonuçları: 1156. Sayısal Loto çekilişi sonucu sorgulama (MPİ canlı çekiliş izle)

Sayısal Loto sonuçları bu akşam yapılacak çekiliş ile belli olacak. Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba ve Cumartesi akşamları düzenlenen Sayısal Loto oyunu, haftada iki kez aynı heyecanı oynayanlara yaşatıyor. Sayısal Loto'nun Cumartesi akşamı yapılan çekilişinde bir kişi 5 milyon 276 bin lira ikramiye kazanmıştı. Üç hafta devir eden ikramiye, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir bayiden yatırılan kuponla son buldu ve sahibini buldu. Bakalım bu akşam Sayısal Loto'da hangi sayılar çıkacak, altı bilen olacak mı yoksa yeni bir devir serisi mi başlayacak? Sayısal Loto çekilişini haberimizdeki linkten canlı olarak izleyebilir ve Sayısal Loto sonuçlarını anlık olarak takip edebilirsiniz. 1156. SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA? Haftada iki kez düzenlenen Sayısal Loto'nun Çarşamba akşamı yapılan çekilişi biraz daha geç başlıyor. Bunun sebebi ise aynı gün Şans Topu'nun da çekiliyor olması. Sayısal Loto çekilişleri Çarşamba akşamları saat 21.40'da başlıyor. Aşağıdaki linke çekiliş saatinde tıklayarak online olarak Sayısal Loto çekilişini canlı izleyebilir ve haftanın kazandıran numaralarını anında öğrenebilirsiniz.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE (21.40) 10 EKİM SAYISAL LOTO SONUÇLARI Haftanın numaraları çekildikten sonra gözler 1155. hafta Sayısal Loto sonuçlarında olacak. Milli Piyango İdaresi, canlı yayında yapılan çekilişten en az 20 dakika sonra, yani 22.00'dan sonra 10 Ekim Sayısal Loto sonuçlarını aşağıdaki verilen linkten ilan edecek. 10 EKİM SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR Bu akşam yapılacak Sayısal Loto'da şansını denemek isteyenler için en çok çıkan sayıları derledik. Sayısal Loto oyununda son bir yılda yapılan çekilişlerde aşağıdaki sayılar, en çok çıkan 20 sayısıdır. Çekilişte çıkış oranına göre sıraya dizilen bu sayıları ile Sayısal Loto'da şansınızı artırabilirsiniz. 38 - 18 - 21 - 1 - 40 - 16 - 36 - 26 - 41 - 17 - 32 - 22 - 3 - 47 - 9 - 8 - 12 - 14 - 5 - 39 GEÇEN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAYISAL LOTO 1155. ÇEKİLİŞİN NUMARALARI: 1 - 5 - 25 - 35 - 47 - 48 Haftanın numaraları çekildikten sonra 1155. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıktı. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçları mpi.gov.tr sitesinde yayınlandı. Bu akşam yapılan çekilişte altı bilen bir kişi 5 milyon 276 bin 683 lira 10 kuruş ikramiye kazandı. Talihlinin kuponunu Manisa'nın Akhisar ilçesinden yatırdığı açıklandı.