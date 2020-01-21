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  4. 10 evden 100 bin liralık hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

10 evden 100 bin liralık hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 09:49 | Son Güncelleme

ADANA'da, 10 eve tırmanarak girip, toplam 100 bin liralık hırsızlık yaptığı belirlenen Mesut L.

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA) - ADANA'da, 10 eve tırmanarak girip, toplam 100 bin liralık hırsızlık yaptığı belirlenen Mesut L. (36) ile Hasan D. (43), polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, tırmanarak, girdikleri 10 evden toplam 100 bin liralık hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen Mesut L. ile Hasan D.'nin, merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde ev kiraladıkları ve burada saklandıkları tespit edildi. 'Hırsızlık' suçundan çok sayıda sabıkası bulunan 2 kişi, polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinden kapı ve pencereleri açmada kullanılan tornavida, boru anahtarı ve delil bırakmamak için kullandıkları şapka ile eldiven ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mesut L. ile Hasan D., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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