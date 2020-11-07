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10 evin ve caminin yandığı yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 12:02 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun merkeze bağlı Tepeharman köyünde 10 evin ve köyün camisinin yandığı yangının büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı.

Kastamonu’nun merkeze bağlı Tepeharman köyünde 10 evin ve köyün camisinin yandığı yangının büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı. Yangın nedeniyle evlerin enkazının küle döndüğü görüldü.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun merkeze bağlı Tepeharman köyünde saat 22.30 sıralarında Satılmış Hebipoğlu’na ait evde elektrik kontağından çıktı. Evlerin birbirlerine yakın olması nedeniyle yangın tüm köyü sardı ve kısa sürede büyüyerek 14 hanesi bulunan köyün 10 hanesinin yanmasına neden oldu. Yangın, ayrıca köyün camisinin de çatısını da yakarak hasar oluşturdu.
Vali Avni Çakır ve İl Jandarma Komutanı Albay Mücahid Avkıran, gece evleri yanan köylüleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yangının büyüklüğü ise gün ağarınca ortaya çıktı. Yangından geriye sadece evlerin enkazı kaldı. Ayrıca köylüler, ahırlarda bulunan 34 büyükbaş hayvanını yangından kurtararak güvenli bir alanda tutuyor.
Yangından sonra olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ile Türk Kızılayı ekipleri de geldi. AFAD ekipleri, evleri yanan aileler için çadır kurulumuna başlarken, Türk Kızılayı ekipleri de evleri yanan ailelere yardımda bulundu. Ayrıca Türk Kızılayı, köye kurdukları aş eviyle evlerin yanan ailelere sıcak yemek ikramında bulundu.
Çıkan yangında evi yanan köy sakinlerinden Mustafa Kadiroğlu, “Dün gece saat 10.00 sıralarında bir ses oldu. Sonra çocuğum geldi baba Satılmış ağabeylerin evi yanıyor dedi. Dışarı çıktığımızda yangın gayet ufaktı. Biz, yangına köyün yangın vanalarından müdahale etmeye çalıştık. Belli bir süre müdahale ettik o sırada da itfaiyeyi aradık. İtfaiye gelene kadar en azından yangının büyümesini engelleyelim dedik ama köyümüzün uzak olduğu için itfaiyenin gelmesi 1 saati buldu. Daha sonra su bitti, itfaiye gelinceye kadar yangın büyüdü ve evlerin hepside yanmıştı. Sadece burada soğutma işlemi yapabildiler. Sonra Valimiz, İl Jandarma Komutanımız geldi, bize gerekli yardımların yapılacağı söylendi, şu anda da yardımlar geldi ve çadırlar kuruluyor. Üzgünüz, devletimiz inşallah yaralarımızı saracak” dedi.

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