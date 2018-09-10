10 Eylül Amerikan Basınından Özetler

Wall Street Journal, Amerikalı yetkililerin, Beşar Esat’ın Suriye’de isyancıların elindeki son kale olan İdlib’e yönelik saldırı sırasında klor gazı kullanılmasını onayladığını söylediklerini yazıyor. Gazete, Suriye’de kimyasal silah kullanılmasının Amerika’nın yeni bir askeri misilleme yapma olasılığını arttırdığını bildiriyor. Habere göre Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, olası bir kimyasal saldırı karşısında masaya yatırılacak askeri seçenekleri değerlendiriyor. Ancak yetkililer, Trump’ın, Amerika’nın askeri müdahalesini nasıl bir durumun tetikleyeceği ya da Amerika’nın Esat’a destek olan Rus ya da İran askeri güçlerini de hedef alıp almayacağı konusunda bir karara varmadığını kaydetti. Amerika’nın askeri müdahale yerine bazı Suriyeli yetkililere yönelik ekonomik yaptırımlara da başvurabileceği, değerlendirme altında olan bir başka seçenek. Amerikalı yetkililerin yeni elde edilen istihbarata göre Esat’ın orduya klor gazı kullanma yetkisi vermesi, İdlib’de büyük bir katliam yaşanabileceği korkularını tırmandırdı. Ancak yetkililer, olası klor gazı kullanımının Amerika’nın Esat rejimine yönelik yeni hava saldırıları düzenlemesine yol açıp açmayacağı konusunda net bilgi vermedi.

Wall Street Journal bugün ayrıca Amerikan medya ve eğlence endüstrisinin en güçlü isimlerinden biri olan CBS Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Leslie Moonves’in cinsel taciz suçlamaları nedeniyle görevini bıraktığını bildiriyor. Habere göre geçen yıldan beri Hollywood’u, Amerikan medyasını ve eğlence endüstrisini sarsan cinsel taciz ve tecavüz skandallarını ortaya çıkaran ve #MeToo hareketine ivme kazandıran gazeteci Ronan Farrow’un New Yorker dergisinde yayınlanan son haberi, altı kadının daha Moonves’i cinsel tacizle suçladığını bildiriyor. Moonves, böylelikle #MeToo hareketinin sonucu olarak işini kaybeden en üst düzey ve en güçlü medya patronu oldu. Moonves, suçsuz bulunması durumunda 100 milyon dolar tutarında tazminat alabilir. Ancak suçlu bulunması, CBS’in eski patronunun tazminat alamaması anlamına gelecek.

Washington Post ise özellikle Başkan Trump’ı destekleyen kırsal kesimlerde ve küçük kasabalarda madencilik, inşaat ve imalat sektörlerindeki istihdamın son 30 yıldır en hızlı büyüme oranına ulaştığını yazıyor. Gazete, Kasım’da yapılacak Kongre ara seçimlerinden önce bu kritik bölgelerde kaydedilen yüksek istihdam oranlarının seçim sonuçlarına yansıyabileceği öngörüsünde bulunuyor. Habere göre 2016 başkanlık seçimlerinden önceki istihdam artışı, daha çok büyük kentlere yansımıştı. Ancak Brookings Enstitüsü, 2016 seçimlerinde Trump’a büyük destek veren kırsal bölgelerin ve küçük kasaba nüfusunun son istihdam dalgasından en çok fayda sağlayan kesimler olduğunu kaydediyor. Başkan Trump ve danışmanları, ekonomide elde edilen bu son kazanımların vergi kesintileri ve korumacı ticaret politikalarından vazgeçilmesi gibi icraatlara bağlı olduğunu söylüyor. Gazete, güçlü küresel ekonomiden en çok fayda sağlayan sektörlerin inşaat ve imalat olduğunu hatırlatıyor.