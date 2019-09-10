Mynet Trend

10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü: İntiharı düşünen biriyle nasıl konuşmalısınız?

BBC BBC
10.09.2019 08:32 | Son Güncelleme

Bugün 10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü. İstatistiklere göre her 40 saniyede biri, hayatına son veriyor.

10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü: İntiharı düşünen biriyle nasıl konuşmalısınız?

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 800 bin kişi intihar ederek hayatını kaybediyor; aynı zamanda intihar 15-29 yaş arası gençlerde yol kazalarından sonra en çok görülen ikinci ölüm sebebi.

Geçen yıl ABD'de yayımlanan bir araştırmaya göre intihar eden tek bir kişi, 135 kişi üzerinde sarsıcı bir etki yaratıyor.

Ancak bu istatistiklere rağmen intihar gerektiği kadar ele alınan ve dikkat çekilen bir konu değil.

Kentucky Üniversitesi'nden Dr. Julie Cerel, intihar eden kişiye kendini yakın hissedenler üzerinde bu olayın yarattığı psikiyatrik etkinin çok daha ağır olduğunu söylüyor.

BBC, Dünya İntiharı Önleme Günü'nde intiharla ilgili düşünceleri olan biriyle nasıl konuşulması gerektiğini derledi.

BİR ŞEKİLDE KONUŞMAYA BAŞLAYIN

Akıl sağlığı ile meseleler üzerine çalışan bir sosyal yardım kuruluşu olan Rethink sözcüsü Emma Carrington, intiharla ilgili konuşmanın doğru ya da yanlış bir yolu olmadığını, önemli olanın bu konuyla ilgili konuşmak olduğunu vurguluyor.

Carrington, "Öncelikli olarak bunun zor bir konuşma olduğunun farkına varmalıyız. Bunlar her gün yaptığımız konuşmalar değil. Bu yüzden tabii ki gergin olacaksınızdır ve bunda bir sorun yok. Durumu daha kötü yapamazsınız çünkü zaten kötü bir durum bu. Önemli olan yargılamadan dinlemek" diyor.

İngiltere'de intiharla mücadele eden yardım kuruluşu Samaritans, intihar etmeye meyilli biriyle konuşurken şunlara dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor:

Karşınızdaki kişinin rahat edeceği sessiz bir yer seçin.

İkinizin de konuşmak için yeteri kadar vakti olduğundan emin olun.

Yanlış bir şey söylerseniz paniklemeyin, kendinize fazla yüklenmeyin.

Karşınızdaki kişiye odaklanın, göz kontağı kurun, telefonunuzu kenara bırakın ve bütün dikkatinizi verin.

Sabırlı olun. Bir kişinin açılması zaman alabilir.

Evet ya da hayır gerektiren sorulardan ziyade daha uzun cevap gerektiren sorular sorun. Anladığınızı kontrol edin.

Bölmeyin ya da bir çözüm önermeyin. Diğer kişinin nasıl hissettiğine dair kendi düşüncelerinizi ileri sürmeyin.

Profesyonel bir yardım aldıklarından emin olun.

PARTNERUçak tuvaletinde rezalet! Ünlü sporcu böyle yakaladıUçak tuvaletinde rezalet! Ünlü sporcu böyle yakaladı
Sağlığınız için stresi kontrol altına alın!Sağlığınız için stresi kontrol altına alın!
İntiharların önlenmesinde 'pozitif psikoloji' etkili olabilirİntiharların önlenmesinde 'pozitif psikoloji' etkili olabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
intihar sağlık

En Çok Okunan Trend Haberler

Görüntü Kadıköy'den! Yeni öğrencilere yaptıkları tepki çekti

Görüntü Kadıköy'den! Yeni öğrencilere yaptıkları tepki çekti

Ablasıyla tartıştığını gördüğü eniştesine dehşeti yaşattı!

Ablasıyla tartıştığını gördüğü eniştesine dehşeti yaşattı!

Dünyanın en iyisi belli oldu! Ronaldo mu, Messi mi?

Dünyanın en iyisi belli oldu! Ronaldo mu, Messi mi?

Saçı, suçundan fazla ilgi çekince ilan kaldırıldı

Saçı, suçundan fazla ilgi çekince ilan kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Uzmanlar uyarıyor: Tanı geciktikçe tedavi değişiyor!

Uzmanlar uyarıyor: Tanı geciktikçe tedavi değişiyor!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Doktorlar bile şaşırdı! Hepsi rahminden çıktı

Doktorlar bile şaşırdı! Hepsi rahminden çıktı

Canan Karatay, çiğ köfte için bakın ne dedi...

Canan Karatay, çiğ köfte için bakın ne dedi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Stresi kontrol altına almak için ne yapmalı? Stres hipertansiyon hastalığına sebep oluyor mu? İşte stresle baş etmenin yolları

Sağlığınız için stresi kontrol altına alın!

İntiharların önlenmesinde 'pozitif psikoloji' etkili olabilir

İntiharların önlenmesinde 'pozitif psikoloji' etkili olabilir

Batı'ya nazaran Türkiye'de 10 kat daha fazla görülüyor

Bu rahatsızlık Türkiye'de 10 kat daha fazla görülüyor!

Stres kırığı nedir? Stres kırığı neden olur? Stres kırığı tedavisi

Röntgende belli olmuyor: En sık ayakta görülüyor

Antibiyotik kullanırken bu besinlerden uzak durun!

İşte antibiyotik kullanırken uzak durulması gereken besinler!

Göz sağlığı hakkında doğru sanılan 10 yanlış

İşte göz sağlığı konusunda doğru bilinen 10 yanlış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.