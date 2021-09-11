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  4. 10 Eylül MasterChef'te hangi takım dokunulmaz oldu? MasterChef eleme adayları kimler?

10 Eylül MasterChef'te hangi takım dokunulmaz oldu? MasterChef eleme adayları kimler?

11.09.2021 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Eylül 2021 Cuma TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Takımlar arasında oynanan oyunu kaybeden takım bireysel dokunulmazlıkta karşı karşıya geldi. 10 Eylül yayınlanan MasterChef'in yeni bölümünde çekimler Ayvalık'a bağlı Cunda Adası'nda gerçekleşti.

10 Eylül MasterChef'te hangi takım dokunulmaz oldu? MasterChef eleme adayları kimler?

MasterChef'in ana kadrosunda yer alan yarışmacılar programa veda etmemek ve kendilerini geliştirmek için birbiriyle yarışıyor.Geçtiğimiz bölümlerde yayınlanan MasterChef programında iki dokunulmazlığı da kaybeden takım kırmızı takım olmuş ve eleme potasına 4 isim göndermişlerdi. İşte merak edilenler...

10 EYLÜL MASTERCHEF'TE HANGİ TAKIM DOKUNULMAZ OLDU?

10 Eylül akşamında yayınlanan MasterChef'in yeni bölümünde çekimler Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı olan Cunda Adası'nda gerçekleşti. MasterChef'te Balıkesir'in lezzetli yemekleri yapıldı. Şefler yarışmacılardan Kabak çiçeği dolması, Sübye beğendi, Boşnak mantısı, Fırında mezgit ve Lor tatlısı yapmalarını istedi.

Oyunun sonucunda kazanan taraf 3-0'lık skor ile mavi takım oldu. Kırmızı takım yaratıcılık oyunu oynadı ve oyunun sonucunda bireysel dokunulmazlığı alan isim Emre oldu. Emre, potaya göndermek için Dilara'nın ismini verdi.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

İşte MasterChef eleme adayları: Azize, Safanur, Mert, Hamza, Dilara ve İbrahim.

10 Eylül MasterChef'te hangi takım dokunulmaz oldu? MasterChef eleme adayları kimler?

10 Eylül MasterChef'te hangi takım dokunulmaz oldu? MasterChef eleme adayları kimler?

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TV8 Masterchef
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