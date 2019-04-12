HABER

10 film beyaz perdede sinemaseverlerle buluştu

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.04.2019 14:03 | Son Güncelleme

4’ü yabancı, 6’sı yerli ve 1’i animasyon olmak üzere vizyona giren 10 yeni film, sinema severlerle buluştu.12 Nisan haftası, sinemaseverleri 4 yabancı, 6 yerli ve 1 animasyon filmle karşıladı.

4’ü yabancı, 6’sı yerli ve 1’i animasyon olmak üzere vizyona giren 10 yeni film, sinema severlerle buluştu.
12 Nisan haftası, sinemaseverleri 4 yabancı, 6 yerli ve 1 animasyon filmle karşıladı. Yabancı filmlerde bu hafta merakla beklenen fantastik macera filmi ‘HellBoy’un yeni versiyonu vizyonda yerini aldı. Gelen baharın duygular üzerinde yaptığı değişimlere uyan aşk filmi ‘After’ de bu hafta vizyonda yerini alan filmler arasında.
Komedi filmi tutkunlarını ise 3 çocukla taçlandırmak isteyen ailenin öyküsünün konu edildiği Şip Şak Aile filmi karşılayacak. Dünyaca ünlü Türk yönetmen Fatih Akın’ın gizem, suç kategorisinde Almanca olarak çektiği ‘Altın Eldiven’ ise vizyona girdi. Animasyon film sevenler ’Big Trip’, filminde leyleğin yaptığı yanlışlık sonucu bir panda yavrusunun ayı ailesine evlat gelmesi ve gerçek ailesini bulma yolunda yaşanılan maceraları ile karşılandı.
Yerli yapımlarda ise Kadir İnanır’ın da başrolünde olduğu ‘Kapı’ filmi Mardin’den Berlin’e göçen bir ailenin gelen bir telefonla tekrar memleketlerine yolculuk yapan Süryani bir ailenin hikayesini konu ediyor. Engelli bir gencin hayata tutunan güçlü hikayesi ‘Çınar’ filmi de 12 Nisan haftasında vizyona giren yerli yapımlar arasında yerini aldı.
Ömer Atay yönetmenliğinde birbirlerinin kaderini bir namus cinayeti üzerinden yaşamak zorunda kalan iki kardeşin hikayesinin anlatıldığı ‘Kardeşler’ filmi ve özellikle korku filmi tercih edenleri koltuklarına bağlayacak ‘Aşgar: Cin Vadisi’de yine bu hafta vizyona giren yerli yapımlar arasında.
Bu hafta vizyona giren son film ise; bir devam filmi niteliğinde suç-komedi kategorisinde ‘Mazlum Kuzey & Kuddusi 2: La! Kasada Para Var’ filmi oldu. Bu kez Elon Mask’a özenen Mazlum Kuzey ve arkadaşlarının eğlenceli ve serüven dolu maceraları bu hafta komedi filmi tercih edecekler için öne çıkan filmler arasında yerini aldı.

Yürekler ağza geldi! Onu bir tek telefondaki kişi ikna edebildi Yürekler ağza geldi! Onu bir tek telefondaki kişi ikna edebildi
Hande Yener Lüleburgaz’da konser verecekHande Yener Lüleburgaz’da konser verecek
Rubato, Mehmet Erdem ve Muazzez Ersoy Tekirdağ’da konser verdiRubato, Mehmet Erdem ve Muazzez Ersoy Tekirdağ’da konser verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'yi karıştıran Tweet'ler! Açıklama geldi

İYİ Parti'yi karıştıran Tweet'ler! Açıklama geldi

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yeni kıdem tazminatı nasıl olacak?

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yeni kıdem tazminatı nasıl olacak?

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Bakan Soylu'ya hakaret ettiği belirtilen 2 kişiye hapis istemi

Bakan Soylu'ya hakaret ettiği belirtilen 2 kişiye hapis istemi

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Hülya Avşar'a porno resim şoku

Hülya Avşar'a porno resim şoku

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

En iyi lahmacun hangi şehirde yapılıyor?

En iyi lahmacun hangi şehirde yapılıyor?

Hollywood en ateşli 10 kadını

Hollywood en ateşli 10 kadını

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.