10 film beyaz perdede sinemaseverlerle buluştu

4’ü yabancı, 6’sı yerli ve 1’i animasyon olmak üzere vizyona giren 10 yeni film, sinema severlerle buluştu.

12 Nisan haftası, sinemaseverleri 4 yabancı, 6 yerli ve 1 animasyon filmle karşıladı. Yabancı filmlerde bu hafta merakla beklenen fantastik macera filmi ‘HellBoy’un yeni versiyonu vizyonda yerini aldı. Gelen baharın duygular üzerinde yaptığı değişimlere uyan aşk filmi ‘After’ de bu hafta vizyonda yerini alan filmler arasında.

Komedi filmi tutkunlarını ise 3 çocukla taçlandırmak isteyen ailenin öyküsünün konu edildiği Şip Şak Aile filmi karşılayacak. Dünyaca ünlü Türk yönetmen Fatih Akın’ın gizem, suç kategorisinde Almanca olarak çektiği ‘Altın Eldiven’ ise vizyona girdi. Animasyon film sevenler ’Big Trip’, filminde leyleğin yaptığı yanlışlık sonucu bir panda yavrusunun ayı ailesine evlat gelmesi ve gerçek ailesini bulma yolunda yaşanılan maceraları ile karşılandı.

Yerli yapımlarda ise Kadir İnanır’ın da başrolünde olduğu ‘Kapı’ filmi Mardin’den Berlin’e göçen bir ailenin gelen bir telefonla tekrar memleketlerine yolculuk yapan Süryani bir ailenin hikayesini konu ediyor. Engelli bir gencin hayata tutunan güçlü hikayesi ‘Çınar’ filmi de 12 Nisan haftasında vizyona giren yerli yapımlar arasında yerini aldı.

Ömer Atay yönetmenliğinde birbirlerinin kaderini bir namus cinayeti üzerinden yaşamak zorunda kalan iki kardeşin hikayesinin anlatıldığı ‘Kardeşler’ filmi ve özellikle korku filmi tercih edenleri koltuklarına bağlayacak ‘Aşgar: Cin Vadisi’de yine bu hafta vizyona giren yerli yapımlar arasında.

Bu hafta vizyona giren son film ise; bir devam filmi niteliğinde suç-komedi kategorisinde ‘Mazlum Kuzey & Kuddusi 2: La! Kasada Para Var’ filmi oldu. Bu kez Elon Mask’a özenen Mazlum Kuzey ve arkadaşlarının eğlenceli ve serüven dolu maceraları bu hafta komedi filmi tercih edecekler için öne çıkan filmler arasında yerini aldı.

