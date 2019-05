"10 firma ilk defa İstanbul'a sefer düzenlemeye başladı"

- "Katil bulut bulunuyorsa uçak asla oraya indirilmez"

Geçen hafta hava koşulları nedeniyle İstanbul'daki havalimanlarına inmesi gereken bazı uçakların başka illere yönlendirildiğini hatırlatan Turhan, şunları kaydetti:

"Bir bölgede CB bulutu olarak bilinen ve pilotların 'katil bulut' olarak tarif ettikleri bu bulutlar bulunuyorsa bir uçak asla oraya indirilmez. Çünkü çok büyük bir risk alırsınız, insan hayatı söz konusudur. 17 Mayıs günü havalimanın üzerinde ve hatta İstanbul’da bu bulutlardan vardı ve bazı uçakların inişlerine izin verilmedi. Bu durum aynı zamanda Sabiha Gökçen Havalimanı için de geçerliydi. Vay efendim, 'Mimarlar Odası uyarmıştı da burada havalimanı yapılamazmış da bak işte efendim rüzgardan uçaklar inemiyormuş da...' Bir sürü tezvirat yapıldı. Bu havalimanının yapılmasına karar verenler, projelendirenler, yapım işini üstlenenlerin hepsi, mimar ve mühendisi, her risk ve her ihtimalin hesapları yapıldı. Uluslararası kuruluşlar da takip ettiler. Bu büyüklükteki yapılara kredi veren kuruluşlar da her türlü risk hesaplamalarını yaptıktan sonra krediyi verdiler. Şimdi bütün bu saydığım kişi veya yapılar, bu havalimanının burada yapılmasının uygun olmayacağını göremedi de sadece bazı muhalif gruplar görmüş oldu. Bırakın bu işleri, ülkemiz için faydalı olan her işi yapacağız ve insanımızın, ülkemizin hizmetine sunacağız."