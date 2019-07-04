10 göçmenin öldüğü kazadan yaralı kurtulan Pakistanlı: 1500 euro verdik

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'nin Meriç ilçesinde, 'dur' ihtarında bulunan jandarma ve polis ekiplerinden kaçan sürücüsünün dükkana çarpmasıyla 10 kaçak göçmenin öldüğü minibüsten yaralı çıkarılan Pakistanlı Korom Şahzad (28), kaza anını anlattı. Kazanın korkunç olduğunu ve şans eseri hayatta kaldığını belirten Şahzad, "Araca, Yunanistan'a gitmek için binmiştim. Kişi başı 1500 euro verdik" dedi. Kapalı kasa minibüse balık istifi bindirilen Pakistanlı 28 kaçak göçmeni, Yunanistan'a kaçak geçişlerini sağlamak için 26 Haziran'da Meriç'e getiren Tayfun Özdemir, önlem alan jandarma ve polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamaca sırasında Özdemir'in kontrolünden çıkan minibüs, dükkanın duvarına çarptı. Kazada 10 kaçak göçmen yaşamını yitirirken, sürücü ile birlikte 30 kişi yaralandı. Edirne Sultan 1'inci Murat Hastanesi'nde tedavi gören yaralılardan Pakistanlı Korom Şahzad, koltukları sökülen kapalı kasa minibüste, umut yolcuklarının son bulduğunu söyledi. KİŞİ BAŞI 1500 EURO İstanbul'dan Yunanistan'a, Yunanistan'dan da Almanya'ya, kardeşinin yanına yasa dışı yollarla gitmek istediğini belirten Şahzad, "Kaza yapan araca Yunanistan'a gitmek için binmiştim. Göçmen aracına, kişi başı 1500 euro verdik. 1 hafta İstanbul'da kaldım, oradan Yunanistan'a geçip daha sonrada Almanya'ya gidecektim. Almanya'ya güzel iş olduğu için gidecektim. Pakistan'da adam çok ama iş yok, para yok" diye konuştu. KAZA ANINI ANLATTI Kazadan önce aracın sağa ve sola yattığını, yaşadığı olayın korkunç olduğunu dile getiren Şahzad, "Kaza, jandarmanın yolu kesmesi ve arabanın sağ sola yatması sonucu gerçekleşti. Daha sonra araç içinde sıkıştık. Durum çok korkunçtu. Kazada 10 arkadaşım öldü. Ben de şans eseri hayatta kaldığımı söyleyebilirim. Benim Avrupa hayalim, bu kazadan sonra son buldu. Ailem Pakistan'da yaşıyor, ben de iyileştikten sonra Pakistan'a gideceğim. Bir daha yasa dışı yollardan ülkemden kaçmayacağım. Avrupa hayalini artık kurmayacağım" dedi. Kazada yaralananlardan 10 kişi, taburcu edilirken, 20 kişinin tedavisi sürdürülüyor. Minibüs sürücüsü Tayfun Özdemir ise kaza sonrası mahkemece tutuklanmıştı.

