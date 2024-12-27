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  4. 10 gram altın kan döktürdü! Kuyumcunun 62 yaşındaki müşterisini vurduğu akılalmaz an: "Bana zarar vermesinden korktum"

10 gram altın kan döktürdü! Kuyumcunun 62 yaşındaki müşterisini vurduğu akılalmaz an: "Bana zarar vermesinden korktum"

27.12.2024 12:39
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27.12.2024 12:39
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İstanbul'da bir kuyumcudaki silahlı saldırının akılalmaz görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıyı kuyumcu gerçekleştirdi, nedeni ise borç tartışması. 62 yaşındaki müşterisini vuran kuyumcu K.D., ifadesinde "Müşterimi 4-5 aydır tanırım. Yaklaşık 530 bin lira değerinde 175 gram altın alıp para kazanma amacıyla bana bıraktı. Olaydan 3-4 gün önce beni arayarak 10 gram daha fazla altın istedi. Bana zarar vereceğini düşünerek paniğe kapıldım ve korktum" dedi.

Kuyumcuda silahlı saldırı gerçekleşirken herkesin soğukkanlı hareketleri görüntülerdeki en dikkat çeken detay oldu. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayın adresi İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi. Müşterisini vuran kuyumcu K.D. daha sonra polise giderek teslim oldu ve tutuklandı.

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KONUŞURLARKEN BİRDENBİRE VURDU

Olay, geçtiğimiz Ekim ayında Eyüpsultan Alibeyköy’de meydana geldi. İddiaya göre 62 yaşındaki M.B., altın olarak verdiği borcunu geri almak için Vardar Bulvarı’nda kuyumculuk yapan K.D.’nin iş yerine gitti. Tarafların bir süre konuşmasının ardından kuyumcu K.D., tezgahın altından silahını çıkararak, M.B.’nin bacağına ateş etti.

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İLGİNÇ SALDIRI KAMERADA

Olayın ardından K.D. karakola giderek teslim olurken, yaralanan M.B. ise hastanede tedavi altına alındı. O anlar saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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TESLİM OLDU

Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.D., Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada savcılıkta ifade veren şüpheli, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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62 YAŞINDAKİ MÜŞTERİSİNİN ZARAR VERMESİNDEN KORKMUŞ

Öte yandan kuyumcu K.D.’nin emniyette verdiği şu ifade ortaya çıktı:

"Müşterimi 4-5 aydır tanırım. Yaklaşık 530 bin lira değerinde 175 gram altın alıp para kazanma amacıyla bana bıraktı. Olaydan 3-4 gün önce beni arayarak 10 gram daha fazla altın istedi. Bana zarar vereceğini düşünerek paniğe kapıldım ve korktum. Tezgahtaki çekmecenin içerisinde bulunan ruhsatı bana ait silahımı aldım ve panikle korkutma amaçlı yere hedef alarak ateşledim ancak dediğim gibi paniğin etkisiyle sandalyede oturan M. B.’nin sol bacak, baldır kısmına denk geldi. Yaptığım olaydan ötürü pişmanım."

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SİLAH İKİ KEZ PATLAMAYINCA "ELİNDEKİ KURUSIKI MI, NEDEN BANA DÖNÜK?" DİYE SORMUŞ

Şikayetçi M.B.’nin ise beyanında, K.D.’den 186 gram altın alacağı olduğunu belirterek, "Silahı bana doğrultup tetiğe bastı. Silah ateş almadı. İkinci kez tetiğe bastı, silah aynı şekilde patlamadı. ’Elindeki kurusıkı mı, neden bana dönük?’ diye sordum. Tam yerimden kalkacağım esnada üçüncü kez tetiğe asılınca silah patladı. Oturduğum yerde vuruldum" dediği öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu silahlı saldırı
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