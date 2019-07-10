"10 gün içinde mali tabloyu sunma şansımız yok"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 10 gün içinde tespitlerle beraber mali tabloyu sunma şanslarının olmadığını belirterek, "İBB'ye bütünüyle baktığımızda konuştuğumuz bütçe aslında İBB'nin kurumsal bütçesi. Bir de iştiraklerinin bütçesi var. Onlara henüz hakim değiliz." dedi. İmamoğlu, kendisine tebrik ziyaretinde bulunan Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Chris Cooter'ı, Saraçhane'deki makamında ağırladı. İmamoğlu ile Cooter bir süre baş başa görüştü. Cooter'in ayrılmasından sonra İmamoğlu, Eski İBB Genel Sekreteri Tuğrul Erkin'in Süleymaniye Camisi'ndeki cenaze namazına katılmak için İBB'den ayrıldı. Süleymaniye Camisi'ne yürüyerek giden İmamoğlu'na yolda vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Şahzade Tıp Merkezi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan İmamoğlu, burada gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı. İstanbul Valisi Yerlikkaya'nın kendisine yapmayı planladığı tebrik ziyaretini ertelemesine ilişkin bir soruya İmamoğlu, "Yoğunluğundan ötürü. Başka bir ziyaret programının devreye girdiği bilgisi verildi. Kendilerine denk geldiğimizde sorarız. Ama '16-17 Temmuz' dendi. O tarihlerde de biz müsait değiliz. Dolayısıyla bu ikinci tarihti. Olur böyle şeyler bakalım, takip edeceğiz. Muhtemelen gelirler diye düşünüyorum." diye cevap verdi.

- "İsrafı engelleyen ve tasarrufu önceleyen.." Bir gazetecinin belediyenin mali durumuna ilişkin sorusu üzerine İmamoğlu, şu cevabı verdi: "Bu çok basit, hemen hızlıca yol alabileceğiniz bir takvim değil. Elbette kısa, orta ve uzun vadeli planlarımız olacak. Bu plan ve tasarruflarımızı vatandaşımızla paylaşacağız. Esas olan ilk başta israfı engelleyen ve tasarrufu önceleyen, yanı sıra gelirleri arttıran bir ekonomik düzen. Şu anda bu tanımları yapabiliriz. 10 gün içinde tespitlerle beraber mali tabloyu size sunma şansımız yok. İBB'ye bütünüyle baktığımızda konuştuğumuz bütçe aslında İBB'nin kurumsal bütçesi. Bir de İştiraklerinin bütçesi var. Onlara henüz hakim değiliz. Henüz genel kurullar yapılmadı. Çağrılarımız var. Orada da bir kısım el frenleri görüyoruz. Bugün ve yarın onlarla da toplantılarımız var. Hızlı bir şekilde genel kurul yapılıp oraya da ekip arkadaşlarımızla girdikten sonra bütçeyi netleştirme şansımız olacak. Umuyorum hızla hareket edeceğiz. İstifa eden Genel Sekreter ve yardımcılarının iştiraklerde görevleri var. Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz? İnsanlar İştiraklerdeki yönetimden de İBB yönetiminden de bize hesap soracak. Şu an itibarıyla bizim hızlıca iştiraklere hakim olmamız lazım. Umuyorum yanlışlarından dönerler. Sürece bütünüyle hakim olduktan sonra ekonomik vizyonumuzu bütünüyle sizinle paylaşacağız. Hem de hızlıca aldığımız ilk tedbirleri paylaşacağız. Varsa somut tespitlerimiz, size onları da sunacağız."

İmamoğlu, iştiraklerin başındaki görevlilerin istifa etmekte direnmeleri halinde birtakım yasal uygulamalara başvuracaklarını vurgulayarak, "İmkanlar var. Onları devreye sokacağız. Yasal süreleri göze alırsak 40-45 günü buluyor. Biz İstanbul'un ve iştiraklerin o kadar zaman kaybına asla tahammülü olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla hızlıca bütün yönetimi ele almamız gerekiyor." dedi. - "İBB önünde anma törenimiz olacak" Ekrem İmamoğlu, makam araçlarının Yenikapı'da sergilenmesine ilişkin ise şunları söyledi: "İşin içine İBB iştiraklerini katmadan bir manzara sergileyemiyorsunuz. Şu anda iştiraklerin istediğimiz sisteme dahil olma pozisyonu yok. Çünkü orada bizim tanımadığımız, bilmediğimiz diyalogdan bile kaçınan yöneticiler var. Bütün bunların değişmesi lazım ki İstanbul’un sistemini bütünüyle vatandaşa gösterelim. Araçlar nedir, ne değildir? Duyuyoruz, hemen bazı iştiraklerde araçların markası değiştirilmiş. A markası gitmiş, B markası gelmiş, tasarruf göstermek adına. Bu da iyi bir gelişme ama bizim bütünüyle durumu göstermemiz için bütün idareye sahip olmamız lazım. Hem Teftiş Kurulu'nu devreye sokarak hem de bütün birimlerden sıkı bir rapor talebi yaptım. Geçmişe dönük, bir yıl içerisinde nasıl değişiklikler olduğunu da talep ettim. Hızlıca o rapor önümüze geldiğinde sanıyorum hazır olacağız. Ben bu cumartesiyi arzu etmiştim. Arkadaşlarım bu cumartesiye hazır olma konusunda zorlanıyorlar."