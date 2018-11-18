10 gün kayıp olan yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı (arşiv)

Bahattin ALBAYRAK / AYDIN, (DHA) - AYDIN’ın Karacasu ilçesinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı evlerinde kalan ve 10 gün önce kaybolduğu belirtilen alzheimer hastası Zeliha Altınkurt’un cesedi bulundu.

Karacasu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Evi'nde yaşayan alzheimer hastası Zeliha Altınkurt, 10 gün önce kayboldu. Kayıp yaşlı kadının bulunması için AFAD, polis, jandarma, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 2 arama köpeği ile arama çalışması başlattı. Vatandaşların da destek verdiği aramalarda bir sonuç alınamazken, Zeliha Altınkurt’tan üzücü haber bu akşam geldi. Bir tarlada ölü bulunan yaşlı kadının 10 gündür kayıp olan Zeliha Altınkurt olduğu belirlendi. Altınkurt cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

