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10 gün önce cezaevinden çıktı, 7 hırsızlıktan tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 17:45 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinde hırsızlık suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 10 gün önce tahliye edilen 15 yaşındaki S.A., bu süre içersinde 7 ayrı hırsızlık olayına karıştı.

10 gün önce cezaevinden çıktı, 7 hırsızlıktan tutuklandı

Mehmet BULDU/İZNİK(Bursa)(DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde hırsızlık suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 10 gün önce tahliye edilen 15 yaşındaki S.A., bu süre içersinde 7 ayrı hırsızlık olayına karıştı. Toplam 49 suç kaydı bulunan S.A.’nın yaptığı son hırsızlık olayları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
İznik'te yaşayan S.A., hırsızlık suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 10 gün önce tahliye edildi. S.A., bu süreçte iş yeri, araç, motosiklet ve otomobilden eşya çalınması gibi 7 ayrı hırsızlık olayına karıştı. Birçok hırsızlığı güvenlik kamerası tarafından görüntülen S.A.’nın suç kaydı 49’a yükseldi. Yaşı küçük olduğu için Cumhuriyet Savcılığı’nda ifade veren S.A. tutuklanarak serbest kaldığı Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi’ne geri gönderildi.

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10 gün önce cezaevinden çıktı, 7 hırsızlıktan tutuklandı10 gün önce cezaevinden çıktı, 7 hırsızlıktan tutuklandı10 gün önce cezaevinden çıktı, 7 hırsızlıktan tutuklandı10 gün önce cezaevinden çıktı, 7 hırsızlıktan tutuklandı

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