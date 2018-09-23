10 gün sonra asker olacaktı, traktör kazasında öldü

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA) - UŞAK'ta, kontrolden çıkıp, devrilen traktörünün altında kalan sürücü Kemal Yavuz (20), yaşamını yitirdi. Yavuz'un, 10 gün sonra askere gitmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Kaza, saat 04.30 sıralarında, Uşak'a 12 kilometre uzaklıktaki Ortaköy'de meydana geldi. Köy çıkışındaki eğlence mekanından ayrılan Kemal Yavuz, eve dönmek üzere traktörüyle yola çıktı. Köy meydanına yaklaştığı sırada Yavuz'un kullandığı, plakası öğrenilemeyen traktör, virajda kontrolden çıkıp, devrildi. Traktörün altında kalan Yavuz, yaşamanı yitirdi. 10 gün sonra askere gitmek için hazırlık yaptığı öğrenilen Yavuz'un cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemenin ardından Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, Kemal Yavuz'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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