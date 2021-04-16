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10 gün sonra sokağa çıkma yasağı olacak mı?

16.04.2021 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı 13 Nisan Kabine Toplantısı'nın ardından güncel koronavirüs tedbirleri duyuruldu. Kısmi kapanma döneminin başlamasıyla vatandaşlar sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, iki haftalık süreçte vaka sayılarının takip edileceğini açıkladı. İşte, ayrıntılar...

10 gün sonra sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada iki haftalık sürecin ardından kısıtlama kararlarının yeniden değerlendirileceğini açıkladı. Bu kapsamda koronavirüs vaka sayılarında istenilen seviyeye gelinmemesi durumunda kısıtlamalar yeniden düzenlenecek. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 10 gün sonra sokağa çıkma yasağı bitecek mi? İşte, detaylar...

10 GÜN SONRA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTECEK Mİ?

Bilim Krulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan konuyla iligli yaptığı açıklamada, AVM, berber, kuaför gibi yerlerin kapatılacağını aktarmıştı. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre ise bayramda 10 günlük sokağa çıkma yasağı kararı gelebilir.

Buna göre, 7 Mayıs Cuma akşamından başlayan sınırlama, 17 Mayıs sabah 05.00’e kadar sürecek. Güncel koronavirüs tedbirleri ise şöyle:

-Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saatleri akşam 19:00 sabah 05.00 olarak değişti.

-Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.

-65 yaş üstü 18 yaş atı toplu taşıma sınırlaması yeniden getirildi.

-Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında ki tüm kademeler uzaktan eğitime geri döndü.

-Kafe, kıraathane, çay bahçesi, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecek.

-Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca paket sistemine geçecek.

-Kına, düğün, genel kurul gibi bütün toplantılar bayram sonrasına kadar ertelendi.

-Oteller sadece kendi müşterileriyle hizmet sürdürecek.

-Konaklama tesisleriyle, evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştiremeyecek.

-Uygulama 14 Nisan akşam saati ile başlayacaktır.

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