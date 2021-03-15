“10 Günde 100 Milyon Doz Aşı Yapılmış Olacak”

Başkan Joe Biden, gelecek 10 gün içerisinde Amerikalılar’a 100 milyon doz aşının uygulanmış olacağını söyledi. Başkan Yardımcısı Kamala Harris’le birlikte 1,9 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini halka doğrudan anlatmak için bu hafta bazı eyaletleri ziyaret etmeye hazırlanan Biden, seyahati öncesinde Beyaz Saray’da açıklamalarda bulundu. Teşvik paketinin Amerikan halkının günlük yaşamında belirgin farklar yaratmayı amaçladığını ve bu amacı da yerine getirmeye başladığını ifade eden Biden, paketin Amerikan hanelerinin yüzde 85’ini kapsayacak şekilde 100 milyon yardım çekinin ulaştırılmasının yanı sıra, işsizlik sigortasının süresinin uzatılması, yüzbinlerce küçük işyerinin kepenk kapatmak zorunda kalmaması, okulların güvenli şekilde açılmak için ihtiyaç duydukları kaynakların sağlanması, sağlık sigortasının kapsamının genişletilmesi gibi unsurlar içerdiğini vurguladı. Biden, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana çocuk bakımı konusundaki en büyük yatırımı yaptıklarını, paketin milyonlarca aileye gıda yardımı sağlayacağını, yoksulluk içinde yaşayan çocukların sayısını yarı yarıya azaltacağını ve tüm ülke genelinde ekonomik büyüme yaratacağını belirtti.

Yasanın Kongre’den geçirilmesi kadar uygulanmasının da önemli olduğunun altını çizen Biden, yardımın süratli, etkili ve eşit şekilde, herhangi bir yolsuzluk bulaştırılmadan gereken adreslere ulaştırılmasının titiz bir çalışmayı gerektirdiğini kaydetti. Eski Başkan Donald Trump yönetiminde yardımların eşit ve adil dağıtımında sıkıntılar yaşandığını söyleyen Biden, bu sürecin düzenli şekilde yürütülmesi gereğine işaret ederek, bu çerçevede planın uygulanmasını koordine etmek için eski Beyaz Saray ekonomi danışmanlarından Gene Sperling’i görevlendirdiğini açıkladı. Biden’ın seçim kampanyasının danışmanlarından biri olan Sperling, daha önce hem Barack Obama hem de Bill Clinton’ın başkanlıkları döneminde Beyaz Saray Ulusal Ekonomik Konseyi’nin başkanlığını yapmıştı. Sperling iki başkan döneminde bu görevi yürüten ilk ve tek kişi konumunda bulunuyor. Biden, Sperling’in ayrım gözetmeden hem Demokrat hem Cumhuriyetçi yönetimlerin olduğu eyaletlerin yetkilileriyle sürekli temas halinde olacağını belirtti.