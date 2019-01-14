10 günde 58 evi soyan hırsızlar adliyede

Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN (Bolu), (DHA) - BOLU'nun Mengen, Dörtdivan ve Yeniçağa ilçelerinde 10 günde 58 evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 10 günde Yeniçağa, Mengen ve Dörtdivan'daki köyler ile yayla evlerinden yapılan 58 hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, güzergahlar üzerindeki Plaka Tanıma Sistemi ile bölgede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Şüphelilerin kullandıkları araçların plakaları tespit edildi. Kiralık olan araçların tespit edilmesi üzerine şüphelilerin kimlik bilgilerine de ulaşıldı. Mengen'de 32, Yeniçağa'da 4, Dörtdivan'da ise 22 ev olmak üzere toplam 58 evden hırsızlık yaptığı belirlenen kişiler, Bolu merkez, Gerede ve Yeniçağa ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak, gözaltına alındı. M.A.Y., M.B., M.K., İ.A. ve R.S. ile çalıntı malzemeleri aldığı değerlendirilen M.Ö., sorgulanmak üzere Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise av tüfekleri, 248 tabanca mermisi, çalıntı olduğu değerlendirilen televizyonlar, bakır tencere, sürahiler ve antika olduğu sanılan bazı malzemeler ile hırsızlık yapılırken kullanılan keser, levye, eldiven ve el fenerleri bulundu.

Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorguları tamamlanan M.A.Y., M.B., M.K., İ.A. ve R.S., bugün adliyeye sevk edildi.

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