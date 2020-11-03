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10 günde 7 kapkaç yapan iki kardeş tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 09:59 | Son Güncelleme

Adana’da 10 günde 7 vatandaşın kapkaç yöntemiyle cep telefonunu çalan 2 kardeş tutuklandı.

10 günde 7 kapkaç yapan iki kardeş tutuklandı

Adana’da 10 günde 7 vatandaşın kapkaç yöntemiyle cep telefonunu çalan 2 kardeş tutuklandı. Zanlıların kapkaç yaptığı anlar saniye saniye görüntülendi
Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinde 21-31 Ekim tarihlerinde 7 kişinin cep telefonu motosikletli iki kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Polis, olay yerlerindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden iki şüphelinin eşkalini tespit etti. İlçenin farklı bölgelerinde önlem alan ekipler, son olarak Akkapı Mahallesi’nde bir kişinin daha cep telefonunun motosikletli 2 kişi tarafından aynı yöntemle çalındığı bilgisine ulaştı.
Şüphelilerin kaçış istikametinde araştırma yapan ekipler, Yeşilyuva Mahallesi’nde eşkale uygun iki kişiyi motosikletle seyir halindeyken görüp peşlerine düştü. Ekip, takip sonucu şüpheliler İ.S. (17) ve kardeşi olduğu öğrenilen B.S.’yi (14) yakaladı. Zanlılardan İ.S.’nin "hırsızlık", "uyuşturucu" ve "çocuğun cinsel istismarından", kardeşinin de "hırsızlıktan" emniyette suç kaydının olduğu belirtildi.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli iki kardeş nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlıların yaptığı 7 kapkaç olayından biri ise saniye saniye görüntülendi. Görüntüde, motosikletli zanlılar, Mestanzade Mahallesi’nde G.B.’nin (38) görüşme yaptığı cep telefonunu alıp kaçıyor.

10 günde 7 kapkaç yapan iki kardeş tutuklandı

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