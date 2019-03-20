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10 gündür aranan şahıs ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 16:26 | Son Güncelleme

Malatya’da 10 Mart’tan beri haber alınamayan şahsın cansız bedeni bir arazide bulundu.

Malatya’da 10 Mart’tan beri haber alınamayan şahsın cansız bedeni bir arazide bulundu. Yapılan soruşturma sonucu şahsı vurduğu tespit edilen ve gözaltına alınan arkadaşı M.C. ifadesinde kazayla arkadaşını vurduğunu söyledi.
Jandarma ekipleri Doğanşehir Beğre Mahallesi Melli Mezrası Davullu Tepe mevkiinde, bir erkek şahsın cesedinin olduğu ihbarını aldı. Yapılan araştırmalarda cesedin 10 Mart tarihinden itibaren kayıp şahıs olarak aranan K.Ç. olduğu tespit edildi.
Ceset otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yapılan soruşturma neticesinde K.Ç ile aynı mahallede ikamet eden arkadaşı M.C. gözaltına alındı. M.C ifadesinde kendisine ait ruhsatsız av tüfeği ile kaza sonucu ateş etmek suretiyle K.Ç.’yi öldürdüğünü söyledi.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla şahsın evinde yapılan aramada suç aleti av tüfeği bulunarak el konuldu.

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