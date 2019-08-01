HABER

10 gündür boynunda kavanoz parçasıyla gezen kedi, kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 00:07 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, boynuna takılan kavanoz parçasıyla 10 gündür gezen ve yakalanamayan kediyi itfaiye kurtardı.

10 gündür boynunda kavanoz parçasıyla gezen kedi, kurtarıldı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde, boynuna takılan kavanoz parçasıyla 10 gündür gezen ve yakalanamayan kediyi itfaiye kurtardı.
Şahin Tepesi mevkiinde 10 gün önce vatandaşlar tarafından boynuna takılan cam kavanoz parçasıyla görülen kedi, kendisine yardım etmek isteyen itfaiye erlerinden kaçmış, bir türlü yakalanamadı. Kediyi sokakta besleyen ve KPSS nedeniyle şehir dışında bulunan Hatice Yetiş'in dönmesiyle kedi yakalandı. Mama vermek için çağırdığı kediyi önce sevip, sakinleştiren Hatice Yetiş, üzerine sepet kapatarak hayvanı yakaladı. Yetiş'in durumu bildirmesi üzerine genç kızın evine itfaiye ekibi sevk edildi. Eldivenle kediyi tutan itfaiye erleri, boynuna takılan cam kavanoz parçasını çekiçle kırarak, hayvanı 10 günlük çilesinden kurtardı. Boynunda herhangi bir yaralanma olmayan kedi, daha sonra mahalle sakinlerinin alkışları arasında sokağa salındı. Fare ismini verdiği kediyi ve sokaktaki diğer kedileri beslediğini belirten Hatice Yetiş, sınav için şehir dışında olduğunu, kedinin bu halde olduğunu öğrendiğinde üzüldüğünü ama gelemediğini söyledi. Kedinin durumunu ilk sosyal medya hesabından duyurarak kedinin kurtarılması için öncülük yapan İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım Kara ise vatandaşların çöpe cam kavanoz atmamalarını istedi. Çöpe atılan bir kavanoz nedeniyle yaşanılan duruma dikkat çeken Kara, vatandaşların daha duyarlı olmaları gerektiğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

10 gündür boynunda kavanoz parçasıyla gezen kedi, kurtarıldı10 gündür boynunda kavanoz parçasıyla gezen kedi, kurtarıldı10 gündür boynunda kavanoz parçasıyla gezen kedi, kurtarıldı10 gündür boynunda kavanoz parçasıyla gezen kedi, kurtarıldı

PARTNERÜnlü oyuncuyu sinirlendiren kare: İzin aldınız mı?Ünlü oyuncuyu sinirlendiren kare: İzin aldınız mı?
Sulama kanalına giren Afgan genç boğulduSulama kanalına giren Afgan genç boğuldu
Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza cipin çarpması kameradaYolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza cipin çarpması kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Acı olay... Arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Tartıştığı erkek arkadaşını herkesin içinde tokatladı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.