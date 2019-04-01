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10 gündür girdiği bacadan çıkaramadılar

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2019 11:48 | Son Güncelleme

Bursa’da 10 gün önce bir binanın çatısına çıkarak burada mahsur kalan kedi itfaiyenin bütün çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Bursa’da 10 gün önce bir binanın çatısına çıkarak burada mahsur kalan kedi itfaiyenin bütün çabalarına rağmen kurtarılamadı. İtfaiye erlerini görünce bacaya kaçan kedi, baca kırılamayınca çatıda bırakıldı.
Olay Çekirge Mahallesi’nde meydana geldi. Bir otelin hemen yanında bulunan binanın çatısına çıkan kedi miyavlayınca hem otel işletmecileri, hem de müşteriler kediye yardım etmek istedi. Kendi çabalarıyla kediyi çatıdan indirmeyi başaramayan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kedinin çıktığı binaya gelen itfaiye ekipleri asansörlü merdivenle kedinin yanına çıktı. İtfaiye erlerini gören kedi korkup bacaya kaçtı. Kediyi bacadan çıkarmak için dakikalarca uğraşan itfaiyeciler tek çarenin bacanın kırılması olduğuna kanaat getirerek mülk sahibinden izin istedi. Mülk sahibi bacanın kırılmasına müsaade etmeyince ekipler kediyi çatıda bırakıp ayrılmak zorunda kaldı.
Kedinin kurtarılması için itfaiyeyi arayan otel çalışanlarından Seray Gür, kedi için üzüldüklerini, fakat ellerinden bir şey gelmediğini belirtti. Yaklaşık 10 gündür kediyi bulunduğu yerden almaya çalıştıklarını dile getiren Gür, "Yaklaşık 10 gündür kedi çatıda duruyor. Arada miyavlayınca dikkatimizi çekti ve hemen bir şeyler yapmaya çalıştık. Bizim çabalarımızla olmayacağını anlayınca itfaiyeye haber verdik. İtfaiye ekipleri geldiler ve kediyi indirmeye çalıştılar. Fakat onlar da kedi kaçtığı için indiremediler. İnşallah bir şekilde indiririz" dedi.

10 gündür girdiği bacadan çıkaramadılar

10 gündür girdiği bacadan çıkaramadılar

10 gündür girdiği bacadan çıkaramadılar

10 gündür girdiği bacadan çıkaramadılar

10 gündür girdiği bacadan çıkaramadılar

10 gündür girdiği bacadan çıkaramadılar

10 gündür girdiği bacadan çıkaramadılar

10 gündür girdiği bacadan çıkaramadılar

10 gündür girdiği bacadan çıkaramadılar

10 gündür girdiği bacadan çıkaramadılar

10 gündür girdiği bacadan çıkaramadılar

10 gündür girdiği bacadan çıkaramadılar

10 gündür girdiği bacadan çıkaramadılar
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