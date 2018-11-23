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10 gündür haber alınamayan kadın, evinde baygın bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 17:47 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde kendisinden 10 gündür haber alınamayan Ayşe Akiner'i (83), polis ekipleri evinde baygın buldu.

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde kendisinden 10 gündür haber alınamayan Ayşe Akiner'i (83), polis ekipleri evinde baygın buldu. Açlık ve susuzluk nedeniyle halsiz düşen kadın, tedaviye alındı. Çakır Mahallesi Nasuh Sokak'ta tek katlı evde yalnız yaşayan Ayşe Akiner'e her gün yemek getiren belediye ekipleri, yaklaşık 10 gündür kendisine ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Gelen polis ve zabıta ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarak eve girdi. Akiner'i yatağında hareketsiz bulan ekipler, sağlık ekibi çağırdı. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Ayşe Akiner, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Akiner'in, uzun süredir yemek yemediği ve su içmediği için halsiz düştüğü belirlendi. Çakır Mahalle Muhtarı Sefa Karabunar, "Kapıyı arkadan kilitlemiş. Belediye personeli ulaşamayınca polis ve zabıta yardımıyla kapıyı açtık" dedi.

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