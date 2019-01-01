10 gündür kayıp kedi, apartman boşluğunda bulundu

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Demre ilçesinde, Mehmet Ergün'ün 10 gün önce kaybolan İran kedisi (Persian), 10 metrelik apartman boşluğunda bulundu. Halsiz olan kedi, beslendikten sonra Ergün'e verildi.

Demre'de yaşayan Mehmet Ergün'e ait İran kedisi, 10 gün önce kayboldu. Tüm aramalara rağmen kedisini bulamayan Ergün, sosyal medyadan kayıp ilanı verdi. Dün öğleden sonra ilçe merkezindeki Mustafa Masatlı Caddesi'nde bulunan Şahin Apartmanı ile Topkaya Apartmanı arasındaki 10 metrelik boşlukta kedi sesi duyuldu. Bunun üzerine harekete geçen bilişimci Haydar Duman ile muhasebeci Ahmet Şahin, 10 metrelik boşluktaki kediyi gördü. Apartmanın birinci kat penceresinden boşluğa inen Şahin, kediyi kutuya koyarak, yukarıdaki Duman'a verdi. Kurtarılan kediye, su verildikten sonra karnı doyuruldu.

Haydar Duman, "Kedi burada 10 gün aç, susuz yaşamış. Zannederim, toprak yemiş. Çok halsizdi; ancak çok korkmuştu. Elime alınca saldırdı. Sevince sakinleşti. Önce su verdik sonra ciğer ziyafetiyle karnını doyurduk. Sahibi Mehmet Ergün'e haber verdik. Antalya'daymış. 'Çocuğum bulundu' diye çığlık attı. Gelip alacak" dedi. Demre'ye dün akşam saatlerinde gelen Mehmet Ergün, kedisine kavuşunca çok mutlu oldu.