HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 10 gündür kayıp olan Afgan kadının dağlık alanda cansız bedeni bulundu

10 gündür kayıp olan Afgan kadının dağlık alanda cansız bedeni bulundu

25.01.2021 12:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir’de 15 Ocak tarihinden itibaren kayıp olan ve her yerde aranan 60 yaşındaki Afgan uyruklu Nasıma Sharıfı’nın polis ekipleri tarafından cansız bedenine ulaşıldı.Edinilen bilgilere göre, 10 Ocak tarihinde evinden hava almak için dışarı çıkan ve epilepsi hastası olduğu öğrenilen 60 yaşındaki Nasıma Sharıfı’nın ailesi kendisinden haber alamamasının ardından Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine kayıp ihbarında bulundu.

Nevşehir’de 15 Ocak tarihinden itibaren kayıp olan ve her yerde aranan 60 yaşındaki Afgan uyruklu Nasıma Sharıfı’nın polis ekipleri tarafından cansız bedenine ulaşıldı.
Edinilen bilgilere göre, 10 Ocak tarihinde evinden hava almak için dışarı çıkan ve epilepsi hastası olduğu öğrenilen 60 yaşındaki Nasıma Sharıfı’nın ailesi kendisinden haber alamamasının ardından Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 gündür her yerde aranan yaşlı kadını arama çalışmaları MOBESE kameraları ile devam etti. Polis ekipleri tarafından son olarak görüldüğü yerde aramam çalışmalarının yoğunlaşmasının ardından Afat Evler Mahallesinde dağlık alanda yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından yaşlı kadının cansız bedeni Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı 'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı
Bakan Koca duyurdu! Bugün başlıyorBakan Koca duyurdu! Bugün başlıyor
Kandaki WBC değeri Nedir? WBC değeri ne olması gerekir?Kandaki WBC değeri Nedir? WBC değeri ne olması gerekir?
1/

En Çok Okunan Haberler

İş yeri vergi ödemelerine erteleme

İş yeri vergi ödemelerine erteleme

'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!

'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!

O ilimizde tespit edildi! Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

O ilimizde tespit edildi! Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

İngiltere'deki o diziye damga vurdu! Değişimi olay oldu

İngiltere'deki o diziye damga vurdu! Değişimi olay oldu

Millet İttifakı'yla ilgili bomba kulis!

Millet İttifakı'yla ilgili bomba kulis!

Bilim Kurulu üyesi Özlü'den çok önemli '45 gün' uyarısı

Bilim Kurulu üyesi Özlü'den çok önemli '45 gün' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Diğer Haberler

Çavuşoğlu'ndan kaçırılan Türk gemisiyle ilgili flaş açıklama

Kaçırılan Türk gemisiyle ilgili flaş açıklama

İstanbul merkezli 3 ilde operasyon! Zarf içinde rüşvet dağıtılıyordu

İstanbul merkezli 3 ilde rüşvet operasyonu!

Beşiktaş'ta dehşet! Kağıt toplayıcısı 3 kişiyi bıçakladı

Yolda yürüyen 3 kişiyi bıçakladı

Ebubekir Şahin yeniden RTÜK Başkanı seçildi

Ebubekir Şahin yeniden RTÜK Başkanı seçildi

Bakan Koca'dan aşılama açıklaması: 80 yaş üzerine bugün başlıyor

Bakan Koca duyurdu! Bugün başlıyor

Korkutan uyarı! 'Kuraklık virüsten daha tehlikeli'

Korkutan uyarı! 'Kuraklık virüsten daha tehlikeli'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.