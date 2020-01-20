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  4. 10 gündür kayıp Sinem, polis merkezi önüne bırakıldı

10 gündür kayıp Sinem, polis merkezi önüne bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 16:45 | Son Güncelleme

İZMİR'in Tire ilçesinde, 10 gün önce ortadan kaybolan ve ailesinin kayıp başvurusu üzerine her yerde aranan Sinem T.

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde, 10 gün önce ortadan kaybolan ve ailesinin kayıp başvurusu üzerine her yerde aranan Sinem T. (15), İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önüne bırakıldı. Kızına kavuşmanın sevincini yaşayan baba Nevzat T., "Bir genç, kızımı baskı altına alıp, kaçmaya zorlamış. Kızım inandığı bu kişi ile Denizli'ye gitmiş. O kişinin halasının evinde kalmışlar” dedi.
Tire Ersan Kirazoğlu Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi olduğu ve bir süre önce devamsızlıktan okuldan atıldığı öğrenilen Sinem T., geçen 8 Ocak'ta, "Böyle bir şey yapmak istemezdim. Hepinizi çok seviyorum. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın" yazılı bir mektup bırakıp, sabaha karşı ortadan kayboldu. Kızının hayatından endişe eden market işletmecisi Nevzat T., polise kayıp başvurusunda bulundu. Nevzat T., bir yandan da kızını kendi imkanları ile aramaya başladı. Kızının hayatından endişe eden Nevzat T., gören ya da yerini bilenlerin kendisine veya en yakın polis veya jandarma karakoluna bilgi vermelerini istedi. Babanın yardım isteği yerel ve ulusal basında haber olarak yer aldı.
Her yerde aranan genç kız, geçen 18 Ocak'ta, Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne bırakıldı. Polis, 10 gündür kayıp olan Sinem T.'yi pedagog eşliğinde ifadesine başvurduktan sonra ailesine teslim etti. Kızlarına kavuşan aile büyük sevinç yaşadı. Sinem T.'nin Denizli'de bir erkek arkadaşının evinde kaldığı öğrenildi. Polis, Sinem T.'nin evinde kaldığı erkek arkadaşının yakalanması için çalışma başlattı.
'KIZIMI BASKI ALTINA ALIP KAÇMAYA ZORLAMIŞ'
Sinem'in 3 çocuğundan en küçüğü olduğunu belirten baba Nevzat T., "Bir genç, kızımı baskı altına alıp, kaçmaya zorlamış. Kızım inandığı bu kişi ile Denizli'ye gitmiş. O kişinin halasının evinde kalmışlar. Kızımın anlattıkları şimdilik bu kadar. Kendisi benden çekindiği için ablasının yanına gönderdim. Şimdilik kendisine baskı yaratmamak için bir şey sormuyoruz. Ancak, sağ salim kendisine kavuştuğumuz için biraz olsun rahatladık. Kızlarımdan bana açık olmalarını beklerdim. Daha önceden böyle bir durum olduğunu bilseydim, Olaylar bu aşamaya kadar en azından gelmezdi. Bunu karşı tarafın yanına bırakmayacağım. Hukuksal yönden hakkımızı arayacağım" dedi.

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