10 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu| A101'de bu hafta neler var?

Yaz aylarının gelmesiyle A101 deniz sezonunda vatandaşların ihtiyaç duyacağı birçok ürünü ucuz fiyatıyla satışa sundu. Güneş kremleri 14,95 TL! Bununla birlikte can simidi, deniz şortları, elektronik ev aletleri gibi birçok ürün uygun fiyatıyla satılıyor. Stoklar sınırlıdır. Peki A101'de bu hafta neler var? İşte ayrıntılar...

A101 aktüel kataloğu

A101 aktüel kataloğu yayınlandı. Gıdadan mutfak araç gerekçelerine, giyimden aksesuara, kişisel bakım ürünlerinden elektronik ürünlere kadar birçok üründe indirim yapıldığı görülüyor.

10 Haziran'dan itibaren geçerli olan ürünlerde ise mutfak araç gereçleri, elektronik ürünler, yaz tatili için gerekli olan krem, bronzlaştırıcı, can simidi ürünleri gibi ürünler yer alıyor.

GÜNEŞ KREMİ 14,90 TL Havuç özlü Dear Body bronzlaştırıcı 200 ml krem 14,90 TL'ye satışa sunuluyor. 200 ml Dear Body bronzlaştırıcı yağ ise 19,90'dan müşterilerin beğenisine sunuluyor.

10 Haziran'dan itibaren geçerli olan indirimlerde çocuk, kadın deniz şortları yer alıyor. Komple turuncu çocuk şort 11,95 TL, desenli kadın deniz şortu ise 14,95 TL'ye satılıyor.

150-160 cm çantalı piknik örtüsü 39,95 TL'den satılıyor. 45-45 cm kaymaz sandalye minderi ise yalnızca 7,95 TL.