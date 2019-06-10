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10 Haziran Amerikan Basınından Özetler

10.06.2019 17:31 | Son Güncelleme

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10 Haziran Amerikan Basınından Özetler

Amerikan basını, Hong Kong’da yüz binlerce kişinin Pekin Hükümeti’nin suçluların Çin’e iadesi ve yargılanmasına ilişkin yasa tasarısını protesto etmesiyle ilgili haberlere geniş yer ayırıyor.

Wall Street Journal’a göre polis, Hong Kong’da dün düzenlenen protesto eylemine 240 bin kişinin katıldığını bildirdi. Gösterileri düzenleyenlerse Pekin’in tasarıyı rafa kaldırması için yapılan eyleme katılımın bir milyonu aştığını bildiriyor. Tasarı, suç işlediğinden şüphelenilen kişilerin Çin anakarasına götürülüp burada yargılanmasını öngörüyor. Tasarıya karşı çıkanlar, yasanın siyasi muhalifleri hedef alabileceğini, Hong Kong’luları Çin anakarasındaki kapalı yargı sistemine maruz bırakıp bunun da haksız tutuklama ve istismara yol açabileceğini savunuyor. Çinli yetkililer, Hong Kong’un suçlu yuvasına dönüşmemesi için yasanın gerekli olduğunu savunuyor. Tasarı, ilk kez, Şubat 2018’de Tayvan’da kız arkadaşını öldürdükten sonra Hong Kong’a kaçan bir zanlının suçlu iade anlaşması olmadığı için Çin’e yargılanmak üzere gönderilememesi üzerine gündeme gelmişti. Yabancı iş çevreleri, yatırımcılar ve diplomatlarsa şüpheli iade tasarısının, uluslararası bir finans merkezi ve çok uluslu firmaların üssü olarak on yıllardır Hong Kong’un kalkınmasını sağlayan hukukun üstünlüğü ilkesini tehdit ettiği uyarısında bulunuyor. Bu hamleler ayrıca 2047’ye kadar Çin hakimiyeti altında olacak Hong Kong’un özerk statüsünün korunması taahhüdünü çiğneme anlamına da geliyor. Gazete, Hong Kong’da 2003 yılında ulusal güvenliğe ilişkin yasa tasarısını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilere 500 bin kişinin katıldığını hatırlatıyor. Çin, 2003’ten bu yana Hong Kong üzerindeki hakimiyetini daha da sıkılaştırdı ve muhalif sesleri kesmek için daha çok adım atmaya başladı.

Washington Post ise Meksika Hükümeti’nin Orta Amerikalı göçmenleri durdurma konusunda ciddi taahhütlerde bulunmasını zafer olarak ilan eden Başkan Trump’ın tartışmalı taktiklerinin sonuç vermeyeceğini savunan muhalifleri karşısında elini güçlendirdiği yorumunda bulunuyor. Ancak habere göre Meksika’yla varılan anlaşmanın kaçak göçmen sayısını ne kadar düşüreceğini zaman gösterecek. Öte yandan Meksika’nın verdiği ödünler, Trump’ın yeniden seçilme kampanyasının ana temalarından biri olan kaçak göçü durdurma vaadini hayata geçirme konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Trump’ın Orta Amerika kaynaklı yasadışı göçü durdurmadığı takdirde Meksika ihraç ürünlerine yüzde 5 oranında gümrük tarifesi uygulama tehdidi, Amerikan ekonomisine zarar vereceği gerekçesiyle hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Parti’nin tepkisini çekmişti. Amerikan İç Güvenlik Bakanlığı ise tam kapasite uygulandığı sürece Meksika’nın göç akınını durdurmasına yönelik baskı kampanyasının başarıya ulaşacağını kaydediyor.

New York Times ise Adalet Bakanı William Barr’ın Başkan Trump’ın en sadık müttefiklerinden biri olma yolunda hızla ilerlediğini kaydettiği bir değerlendirmeye yer veriyor. Gazete, Trump kabinesinin büyük çoğunluğunun “acemi” olarak nitelendirilebilecek yetkililerden oluştuğu göz önünde bulundurulduğunda Barr’ın Beyaz Saray’da Baba Bush dönemine dayanan deneyimleriyle Trump’ın başkanlığının ikinci yarısına damga vurabilecek nitelikte olduğu yorumu yapıyor. Habere göre Adalet Bakanlığı’nın eski üst düzey yetkililerinden Charles Cooper, William Barr’ı, dirayetlilik, donanım ve güçlü kişilik açısından eski başkan George W. Bush’un Başkan Yardımcısı Dick Cheney’e benzetiyor. Ancak Barr’ın istihbarat örgütleri üzerinde giderek daha çok güç elde etmesi, ideolojik açıdan ılımlı bazı eski ulusal güvenlik yetkililerini kaygılandırıyor. Cumhuriyetçi çevreler, Barr’ın geçtiğimiz yıl Adalet Bakanlığı görevini üstlenmeyi kabul ettiğinde kontrolden çıkmak üzere olan tez canlı bir başkanı dizginleyeceğini düşünüyordu. Ancak Barr aynı çevrelerde şu andaysa Trump’ın kabahatlerinin üzerini örten, kendi soruşturmacılarına çamur atan, hatta kendi siyasi çıkarları için gizli verileri erişime açan bir kabine üyesi olarak algılanıyor. “Peki hangisi gerçek William Barr?” sorusunu soran gazete, Adalet Bakanı’nın ne kendisini savunanlar kadar siyaset üstü olduğu ne de eleştirenlerin söylediği kadar partizan ve tehlikeli olduğu yorumunda bulunuyor. Gazetenin görüş aldığı Harvard Üniversitesi hukuk profesörü Jack Goldsmith, Barr’ın ulusal güvenlik bürokrasisine zarar vermeye meyilli biri olmadığını, ancak elindeki gücü kötüye kullanıp kullanmayacağını bilmenin de imkansız olduğunu kaydetti.

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