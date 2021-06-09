10 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

10 Haziran’da yapılacak olan Kabine Toplantısının ardından koronavirüs önlemleri ile ilgili yeni kararların açıklanması bekleniyor. 1 Haziran’da kademli normalleşmeye geçtiğimizi açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “10 Haziran’da yasakların tamamen kalkacağını açıklayacak mı?” sorusu herkes tarafından sorulmaya başlandı. İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili ayrıntılar.

10 HAZİRAN'DAN SONRA YASAKLAR BİTECEK Mİ?

1 Haziran’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları ile hafta sonucu Cumartesi günü sokağa çıkılabileceğini, Pazar günü ise yasak olduğunu açıklamıştı. Yasak ise Cumartesi 22.00’dan Pazartesi saat 05.00’a kadar sürüyor. 10 Haziran’da yapılacak olan yeni açıklamalarla yasakların kalkacağı ile ilgili net bir bilgi paylaşılmadı. Yeni normalleşme takvimi ile yasaklar ne zaman bitecek sorusunun yanıt bulması bekleniyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Sokağa çıkma yasağı Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.