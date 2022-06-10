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10 Haziran deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

10.06.2022 06:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Haziran deprem mi oldu? sorusunun yanıtı yaşadıkları şehirde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak edildi. Birçok vatandaş AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesini araştırmaya başladı. Van, Ankara gibi bazı illerimizde ve KKTC ile Yunanistan'da sarsıntı gerçekleştiği aktarıldı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

10 Haziran deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

10 Haziran 2022 Cuma günü gerçekleşen depremler ve Kandilli Rasathanesi'nden konuya dair yapılan son dakika açıklamasının ayrıntıları merak konusu oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini paylaşmayı sürdürüyor. 10 Haziran deprem mi oldu? sorusunun yanıtı ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi haberimizde...

10 HAZİRAN DEPREM Mİ OLDU?

2022.06.10 06:23:54 34.6293 28.2343 86.0 -.- 3.6 3.6 AKDENIZ İlksel
2022.06.10 06:07:33 36.4383 27.1243 3.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.06.10 05:08:13 35.2428 33.7935 7.4 -.- 1.5 -.- KIBRIS-ISKELE İlksel
2022.06.10 05:05:52 35.1327 33.8068 13.7 -.- 2.1 -.- KIBRIS-TUZLA İlksel
2022.06.10 04:40:18 34.7313 33.9135 29.4 -.- 4.9 4.7 AKDENIZ İlksel
2022.06.10 04:39:58 34.7067 25.4115 14.9 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.10 04:39:43 40.2095 33.4067 5.4 -.- 2.0 -.- KILCAK-KALECIK (ANKARA) İlksel
2022.06.10 01:48:59 38.7983 43.5460 3.8 -.- 2.0 -.- DEGIRMENOZU-(VAN) İlksel
2022.06.10 01:42:31 35.2972 25.3110 7.9 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.10 01:31:18 38.3613 23.4255 5.0 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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deprem kandilli rasathanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yunanistan
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