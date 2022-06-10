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10 Haziran hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile uyarı! MGM 10 Haziran 2022 il il hava durumu açıklaması!

10.06.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Haziran hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı haftanın beşinci gününde Meteoroloji tarafından yapılan açıklama ile yanıt buldu. Meteoroloji İstanbul ve birçok ile uyarıda bulundu. Öte yandan açıklamada hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece yükseleceği kaydedildi. İstanbul, Ankara, İzmir de dahil olmak üzere il il son durumun aktarıldığı açıklamanın detaylarına ve 5 günlük hava durumu bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 10 Haziran 2022 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu..

10 Haziran hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile uyarı! MGM 10 Haziran 2022 il il hava durumu açıklaması!

10 Haziran hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan 'hava durumu' açıklaması ile yanıt buldu. İstanbul, Ankara, İzmir de dahil olmak üzere il il son durumun aktarıldığı açıklamanın detayları merak konusu oldu. Peki 10 Haziran hava nasıl olacak? 10 Haziran 2022 Cuma günü İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

10 HAZİRAN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin Parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın batı kesimleri, Isparta, Burdur, Samsun ve Malatya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli ile zamanla Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum çevreleri ile Bolu'nun doğu kesimlerinde, gece saatlerinde Muğla ile Antalya'nın batı iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli ile zamanla Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum çevreleri ile Bolu'nun doğu kesimlerinde, gece saatlerinde Muğla ile Antalya'nın batı iç kesimlerind yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Hava durumu

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri ile zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 33°C
Parçalı , zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 32°C
Parçalı , zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu, doğu kesimleri ile zamanla Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Antalya'nın batı iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde batı iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 28°C
Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Bolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Malatya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 25°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.

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hava durumu

hava durumu

HAVA DURUMU

HAVA DURUMU

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hava durumu meteoroloji yağmur Ankara İstanbul İzmir
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