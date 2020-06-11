10 Haziran koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç, son durum ne?

Koca, 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada ise "İkinci dalga beklemiyoruz, virüsün bulaşma hızı 1.56'dan 0.72'ye geriledi" demişti.

Bakan Koca, 13 Mayıs'ta Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında BBC Türkçe'nin, "Şu anda bulaştırma oranı R0 nedir, salgın sırasında bu değer en fazla kaç olmuştu?" sorusuna, "İstanbul'da bir bölgede 16'ya kadar çıktığını biliyoruz... İl bazında baktığımızda 4,5-5'leri gördüğümüz dönemler oldu. Şu anda Türkiye'nin R0 değerinin 1,56 olduğunu söyleyebilirim" yanıtını vermişti.

Türkiye'de 10 Haziran itibarıyla koronavirüs vaka sayısının 922 kişi artarak 173 bin 36'ya; virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı da 17 kişi artarak 4 bin 746'ya yükseldi.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 11 Mart'tan bu yana salgının yayılmasıyla ilgili en güncel veriler günlük olarak Bakan Koca tarafından Twitter üzerinden ya da düzenlediği basın toplantılarıyla paylaşılıyor.

İllere göre can kaybı ve vaka sayılarıyla ilgili açıklamalar konusunda ise belirli bir takvim bulunmuyor.

Bu veriler genellikle, Bakan Koca'nın basın toplantısı düzenlediği zamanlarda kamuoyuyla paylaşılıyor. İl il vaka sayısına dair son veriler 10 Nisan'da paylaşıldı. Buna göre, en fazla vaka görülen 10 il ve vaka sayıları şöyleydi:

İl

Vaka Sayısı

İstanbul

28014

İzmir

2884

Ankara

2032

Kocaeli

1702

Konya

1690

Bursa

1545

Sakarya

1014

Isparta

602

Yalova

491

Zonguldak

463

Koca 3 Nisan'da yaptığı açıklamada da, nüfusa göre en riskli illerin İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya olduğunu belirterek, 25 ilde can kaybı olmadığını ve en fazla can kaybının İstanbul olduğunu söylemişti.

Türkiye'de virüse karşı hangi önlemler alındı?

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle ilk sokağa çıkma yasağı 18 Nisan'da 30 büyükşehir ile kömür işletmelerinde çalışan nüfusun yoğunluğu yüzünden riskli görülen Zonguldak'ta ilan edilmişti. Ardından hafta sonlarında ve 23 Nisan'ı takiben dört günlük, 1-2-3 Mayıs tarihlerinde üç günlük, 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört günlük sokağa çıkma yasağı uygulandı.