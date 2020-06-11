10 Haziran koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç, son durum ne?

Türkiye'de 10 Haziran itibarıyla koronavirüs vaka sayısının 922 kişi artarak 173 bin 36'ya; virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı da 17 kişi artarak 4 bin 746'ya yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni hastalar sebebiyle artan yoğun bakım ihtiyacı düne yakın. Virüsün etkisinin azaldığı fikri riskli" dedi.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1270763564580638726
Türkiye'de toplam test sayısı da 2,5 milyona yaklaştı.
Bakan Koca, 13 Mayıs'ta Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında BBC Türkçe'nin, "Şu anda bulaştırma oranı R0 nedir, salgın sırasında bu değer en fazla kaç olmuştu?" sorusuna, "İstanbul'da bir bölgede 16'ya kadar çıktığını biliyoruz... İl bazında baktığımızda 4,5-5'leri gördüğümüz dönemler oldu. Şu anda Türkiye'nin R0 değerinin 1,56 olduğunu söyleyebilirim" yanıtını vermişti.
Koca, 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada ise "İkinci dalga beklemiyoruz, virüsün bulaşma hızı 1.56'dan 0.72'ye geriledi" demişti.
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 11 Mart'tan bu yana salgının yayılmasıyla ilgili en güncel veriler günlük olarak Bakan Koca tarafından Twitter üzerinden ya da düzenlediği basın toplantılarıyla paylaşılıyor.
İllere göre can kaybı ve vaka sayılarıyla ilgili açıklamalar konusunda ise belirli bir takvim bulunmuyor.
Bu veriler genellikle, Bakan Koca'nın basın toplantısı düzenlediği zamanlarda kamuoyuyla paylaşılıyor. İl il vaka sayısına dair son veriler 10 Nisan'da paylaşıldı. Buna göre, en fazla vaka görülen 10 il ve vaka sayıları şöyleydi:
İl
Vaka Sayısı
İstanbul
28014
İzmir
2884
Ankara
2032
Kocaeli
1702
Konya
1690
Bursa
1545
Sakarya
1014
Isparta
602
Yalova
491
Zonguldak
463
Koca 3 Nisan'da yaptığı açıklamada da, nüfusa göre en riskli illerin İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya olduğunu belirterek, 25 ilde can kaybı olmadığını ve en fazla can kaybının İstanbul olduğunu söylemişti.
Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle ilk sokağa çıkma yasağı 18 Nisan'da 30 büyükşehir ile kömür işletmelerinde çalışan nüfusun yoğunluğu yüzünden riskli görülen Zonguldak'ta ilan edilmişti. Ardından hafta sonlarında ve 23 Nisan'ı takiben dört günlük, 1-2-3 Mayıs tarihlerinde üç günlük, 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört günlük sokağa çıkma yasağı uygulandı.
Arife gününde başlayan sokağa çıkma yasağı Ramazan Bayramı'nda 81 il genelinde uygulandı.
15 il için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlamaları da 3 Haziran'a kadar 15 gün daha uzatılmıştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uçak, tren, otobüs gibi toplu ulaşım araçlarıyla seyahat etmek isteyenlerin Hayat Eve Sığar (HES) adlı mobil uygulamadan kod almaları gerekeceğini söylemişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kararlar doğrultusunda;
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Virüsle mücadele kapsamında ilk olarak Sağlık Bakanlığı bünyesinde Yeni Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturuldu.
Konunun tüm taraflarının katıldığı toplantılar yapılıyor.
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesindeki Halk Sağlığı Acilleri Operasyon Merkezi'nde 7/24 esasına göre çalışan ekipler oluşturuldu.
Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi de "Korona Danışma Hattı" kurdu ve "Alo 184" üzerinden hizmet vermeye başladı.
Önlemler kapsamında; hastalığa yönelik tanı, olası vakada uygulanacak prosedürler, korunma ve kontrol önlemleri ile ilgili bir rehber de hazırlandı.
Bu rehbere ve rehberle ilgili sunumlara, sık sorulan soruların cevaplarına, afiş ve broşürlere Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün web sitesinden ulaşılabiliyor.
Sağlık Bakanlığı 10 Mart gecesi yaptığı yazılı açıklamayla, tüm personelin izinlerinin ikinci bir emre kadar iptal edildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Covid-19 salgını sebebiyle Genel Müdürlüğümüz, merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri iptal edilmiştir" denildi.
Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler, koronavirüs için de geçerli.
Sağlık Bakanlığı bu konuda şunları öneriyor:
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