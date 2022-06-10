10 Haziran Van'da deprem mi oldu? Van son dakika 4.4 şiddetinde deprem açıklaması! 10 Haziran 2022 Cuma son depremler AFAD, Kandilli Rasathanesi

10 Haziran Cuma günü saat 09,02'de Van'da deprem meydana geldi. Sosyal medyadaki paylaşımlar sonrası Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan deprem açıklaması geldi. Van son dakika deprem açıklaması ile AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine haberimizde yer verdik.
10 Haziran Cuma günü saat 09.02'de Van'ın Tuşba ilçesinde 4.4 büyüklüğünde ve 6.95 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın bu açıklaması sonrası Kandilli Rasathanesi'nden de açıklama yapıldı.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak kayıtlara geçti.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:
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