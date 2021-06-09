"10 Haziran'dan İtibaren 45 Yaş Üstüne Aşılama Başlıyor"

Bilim Kurulu’nun bugünkü toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca normalleşme süreci ve aşılamayla ilgili açıklamalarda bulundu. Koca, 10 Haziran gününden itibaren 45 yaş üstü, gelecek hafta Pazartesi gününden itibaren de 40 yaş üstü herkesin aşılama sırasına dahil edileceğini açıkladı.

Pandemiyle mücadelede normalleşme aşamasına odaklanıldığına vurgu yapan Koca, “Uzun süreden beri hayatın her alanını kuşatmış bir mücadele veriyoruz. Artık gündemimiz, aşı programıyla bağışıklığı elde ederek eski normallerimize en kısa sürede nasıl döneceğimizdir” dedi.

Bakan Koca, normal hayata dönme sürecinde üç önemli hususa uyulması çağrısında bulundu. 10 Haziran’dan itibaren 40 yaş üstü, gelecek Pazartesi gününden itibaren de 45 yaş üstü herkesin aşı olabileceğini söyleyen Koca, “toplumsal bağışıklığın yakalanması için” sırası gelen herkesin aşı olması gerektiğine vurgu yaptı. Koca, bu süreçteki ikinci önemli noktanın, “kişisel önlemlere toplumsal bağışıklık kazanılana kadar devam edilmesi” olduğunun altını çizdi. Bakan Koca ayrıca aşı olan kişinin bağışıklık kazanması için de belirli bir süre gerektiğini hatırlattı.