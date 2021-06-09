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  4. "10 Haziran'dan İtibaren 45 Yaş Üstüne Aşılama Başlıyor"

"10 Haziran'dan İtibaren 45 Yaş Üstüne Aşılama Başlıyor"

09.06.2021 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Koca, 10 Haziran’dan itibaren 45 yaş üstü, gelecek hafta Pazartesi gününden itibaren de 40 yaş üstü herkese aşı yapılacağını açıkladı

Bilim Kurulu’nun bugünkü toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca normalleşme süreci ve aşılamayla ilgili açıklamalarda bulundu. Koca, 10 Haziran gününden itibaren 45 yaş üstü, gelecek hafta Pazartesi gününden itibaren de 40 yaş üstü herkesin aşılama sırasına dahil edileceğini açıkladı.

Pandemiyle mücadelede normalleşme aşamasına odaklanıldığına vurgu yapan Koca, “Uzun süreden beri hayatın her alanını kuşatmış bir mücadele veriyoruz. Artık gündemimiz, aşı programıyla bağışıklığı elde ederek eski normallerimize en kısa sürede nasıl döneceğimizdir” dedi.

Bakan Koca, normal hayata dönme sürecinde üç önemli hususa uyulması çağrısında bulundu. 10 Haziran’dan itibaren 40 yaş üstü, gelecek Pazartesi gününden itibaren de 45 yaş üstü herkesin aşı olabileceğini söyleyen Koca, “toplumsal bağışıklığın yakalanması için” sırası gelen herkesin aşı olması gerektiğine vurgu yaptı. Koca, bu süreçteki ikinci önemli noktanın, “kişisel önlemlere toplumsal bağışıklık kazanılana kadar devam edilmesi” olduğunun altını çizdi. Bakan Koca ayrıca aşı olan kişinin bağışıklık kazanması için de belirli bir süre gerektiğini hatırlattı.

“Yerli aşı üçüncü doz olarak kullanılabilir”

Koca açıklamasında, salgının kontrolunun sürdürülebilirliğinin sağlanmasının da şu anki süreçte en önemli üçüncü konu olduğunu söyledi, bunun için de yurtdışından getirilen aşılara bağlı kalmak yerine yerli aşılara odaklanılması gerektiğini savundu. Koca, “Kendi aşımızın kullanıma girmesi gerekiyor” dedi.

Türkiye’de birçok aşı geliştirme çalışmasının devam ettiğini söyleyen Koca, bunlardan birinde gelecek hafta gönüllerin aşılandığı aşamaya geçileceğini belirtti, “Türk aşısı son aşamaya geldi. Salgın kontrolunun sürekliliği ve aşıda dışa bağımlılığı bitirecek bu önemli gelişmeyi hep birlikte yaşayacağız” şeklinde konuştu.

Aşı dozlarının üçe çıkarılmasıyla ilgili çalışmaların Türkiye’de yürütüldüğünü söyleyen Koca, “hangi aşıların çapraz kullanılabileceği ve yerli aşının üçüncü doz olarak kullanılması” konularının değerlendirme altında olduğunu belirtti.

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