10 HDP'liden 8'inin oyu muhalefete

Ağrıdır, "Bloklar arası oy geçişleri kayda alınmayacak kadar düşük. Kürtler de dahil her seçmen grubunun partisiyle sorunu var, partisini eksik ve yetersiz buluyor. Dolayısıyla partilerin birinci önceliği kendi seçmenini sandığa götürebilmek. Cumhurbaşkanının o konuşmaları karşı taraftan oyunu almaya değil, kendi seçmenini ajite etmeye yönelik" diyor.

On HDP'liden üçü sandığa gitmeyecek

Ağrıdır'a göre, Batı'daki her 10 HDP seçmenin 7 veya 8'i AKP karşıtı partilere oy verecek ama 2-3'ü sandığa gitmeyecek. Muhalefetin bu haliyle ya da İYİ Parti'nin HDP bakışı karşısında, HDP seçmeni Kürtlerin hepsinin silme olarak gidip, muhalefete oy vermeyeceğini söyleyen Ağrıdır, "HDP'nin kurumsal desteğine rağmen hep beraber muhalefetten yana oy vermezler. Her on HDP'linin 2 veya 3'ü sandığa gitmeyecek. İYİ Parti'nin söylemlerine tepkisiz kalmaları, bir kısmı için mümkün değil. Ancak o bölgelerde HDP'nin adayı varsa, kazanıp, kazanmayacağına bakmaksızın, sandığa gidip, HDP adayına oy verirler" yorumunu yaptı.

Adaylar önemli mi?

HDP seçmeninin CHP'nin sağ eğilimli adaylarına oy vermeyeceği yorumları da yapılıyor. Gazeteci İrfan Aktan, CHP'li adayların HDP seçmeninden açıkça oy istemeye bile çekindiğini söyleyerek, "İmamoğlu ve Yavaş'ın HDP'li seçmeni cezbedecek herhangi bir vaadi göze çarpmıyor. CHP'li adaylar AKP karşıtı bir söylem bile geliştirmiyorlar. Böyle devam ederse, sandıkta Kürt seçmenin eli CHP'li adaylar lehine mühre gitmeyebilir" yorumunu yaptı.