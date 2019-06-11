10 ilde 27 suçtan aranan firari mahkum yakalandı! Gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Plaka tanıma sisteminde şüpheli bir araç olduğunu tespit eden Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü hızlı bir şekilde harekete geçti. Aracı Bodrum’dan çıkarken Torba Uygulama Noktası’nda durduran ekipler, araçta bulunan 2 kişinin kimlik kontrolünü yaptı.

Şahıslar, Oktay Çamlıbel ve Uğur Uyar isminde düzenlenmiş sahte kimlikleri polislere verdi. Kontrol sırasından durumdan şüphelenen polis ekipleri, 2 zanlıyı Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürdü. Parmak izi kontrolünden geçirilen şahısların polis ekiplerine verdikleri kimliklerin sahte olduğu ortaya çıktı. Oktay Çamlıbel ismine düzenlenen sahte kimlikli şahsın T.Y.Ş., Uğur Uyar adına düzenlenmiş kimliğin ise B.B. isimli firari mahkumlar olduğu tespit edildi.

27 SUÇTAN YAKALANDI, SORUSU 'PES' DEDİRTTİ



T.Y.Ş.’nin İzmir, Yalova, Balıkesir, Ordu, Rize, Giresun, Aydın, Bilecik, İstanbul ve Bursa illerinden 22 adet hırsızlık, 2 basit yaralama, 1 resmi belgede sahtecilik, 2 adet firar olmak üzere toplam 27 suçtan yakalama kararının olduğu tespit edildi. B.B.’nin ise Ankara, İstanbul ve Afyon illerinden 3 adet hırsızlık ve 1 firar olmak üzere toplam 4 yakalama kararının olduğu belirlendi.