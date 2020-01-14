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  4. 10 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

10 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 09:57 | Son Güncelleme

ANKARA'da FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 10 ilde gerçekleştirilen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda, FETÖ/PDY ile irtibatı tespit edilen 4'ü muvazzaf 27 astsubay ile 4 sivil mahrem sorumlu hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ankesörlü ve kontörlü telefonlar ile büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.
Ankara merkezli 10 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için aramalar sürüyor.

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