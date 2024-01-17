10 ilde FETÖ operasyonu: 32 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Kıskaç-4 operasyonlarının detaylarını paylaştı.

"10 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-4” operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulunan Yerlikaya ayrıca operasyonlarda, çok miktarda döviz, altın ve Türk Lirası, tabanca ve çok miktarda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

1️⃣0️⃣ İlde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-4” Operasyonlarında 3️⃣2️⃣ şüpheli Yakalandı❗️



Milli İrademize Darbe Yapmaya Yeltenen FETÖ’cülerle Mücadelemiz Kararlılıkla Devam Edecek❗️



❌Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı… pic.twitter.com/hBGlhK8b3F — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 17, 2024







