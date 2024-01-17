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  4. 10 ilde FETÖ operasyonu: 32 kişi yakalandı

10 ilde FETÖ operasyonu: 32 kişi yakalandı

17.01.2024 08:22 | Son Güncelleme:
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10 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 32 kişi yakalandı.

10 ilde FETÖ operasyonu: 32 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Kıskaç-4 operasyonlarının detaylarını paylaştı.

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"10 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-4” operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulunan Yerlikaya ayrıca operasyonlarda, çok miktarda döviz, altın ve Türk Lirası, tabanca ve çok miktarda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
fetö
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