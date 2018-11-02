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10 ilde FETÖ operasyonu: 4'ü teğmen 19 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 11:41 | Son Güncelleme

BURSA merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem imam yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 4'ü teğmen 19 askeri personel gözaltına alındı.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem imam yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 4'ü teğmen 19 askeri personel gözaltına alındı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem imamları' olduğu öne sürülen ve haklarında gözaltı kararı bulunan 30 askeri personele yönelik operasyon düzenledi. Bursa merkezli İstanbul, Ankara, Kocaeli, Şırnak, Hatay, Çorum, Iğdır, Trabzon ve Van'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 19 askeri personel gözaltına alındı. Gözaltına alındaki şüphelilerin aktif görevde bulundukları, 4'ünün teğmen, diğerlerinin ise 'askeri mahrem imam' olduğu öğrenildi. Diğer şüphelilerin de yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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