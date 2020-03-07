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10 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2020 10:44 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, 10 ilde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı uygulamasında 63'ü Suriye, 65'i Afganistan, 5'i Pakistan, 4'ü Irak ve 3'ü Bangladeş uyruklu toplam 140 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

10 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde aranan şahısların yakalanması ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla, dün ülke genelinde eş zamanlı operasyon ve uygulama yapıldı. 81 ilde yapılan 'aranan şahıslar operasyonu' ile 10 ilde gerçekleştirilen 'göçmen kaçakçılığı uygulaması'nda 8 bin 278 ekip, 32 bin 76 personel görev aldı. 162 dedektör köpek yardımı ile 5 bin 114 adreste arama yapıldı.

ARANAN 2 BİN 882 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda, 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 591, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 311, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 80, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranan 29, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranan 6 olmak üzere bin 17'si hükümlü, bin 665’i yakalama emri ile aranan toplam 2 bin 682 kişi yakalandı. 'Adam öldürme', 'hırsızlık', 'yaralama', 'cinsel istismar', 'yağma', 'dolandırıcılık', 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'FETÖ/PDY üyesi olmak' gibi suçlardan şüpheliler, adli mercilere sevk edildi.

174 ARACA İDARİ YAPTIRIM

Operasyonda, 35 bin 689 şahıs ve 10 bin 743 araç sorgulandı. 174 araca idari yaptırım uygulandı. 81 ilde eş zamanlı yapılan operasyon sonucunda, 10 adet av tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 87 adet mermi, 1 kesici-delici alet, 3 kurusıkı tabanca, 3 gram eroin, 8 uyuşturucu hap, 5 bin 560 adet kaçak sigara, 2,63 gram esrar, 800 gram captagon ele geçirildi.

140 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Ayrıca Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay'da yapılan 'göçmen kaçakçılığı uygulamasında ise 63'ü Suriye, 65'i Afganistan, 5'i Pakistan, 4'ü Irak ve 3'ü Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 140 kaçak göçmen yakalandı.

(DHA)

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İçişleri Bakanlığı Göçmen Kaçakçılığı

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