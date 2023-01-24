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10 ilde 'olağan dışı' FETÖ operasyonu! İtirafçı örgüte darbe vuruldu: 37 kişi yakalandı

24.01.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ'yle mücadele kapsamında operasyonlar yürütülmeye devam ediyor. Geçen hafta 10 ilde gerçekleştiği öğrenilen operasyonda 37 kişinin yakalandığı belirtildi. TRT Haber muhabiri Hamza Çiftçi, yeni bir itirafçı örgütün 'güncel' yapılanmasına yönelik teşhisleri açıkladı.

10 ilde 'olağan dışı' FETÖ operasyonu! İtirafçı örgüte darbe vuruldu: 37 kişi yakalandı

10 ilde operasyon için düğmeye basıldı, operasyon sonucu belirlenen 44 şüpheliden 37'si yakalandı. FETÖ operasyonunda detayları TRT Haber Muhabiri Hamza Çiftçi paylaştı.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geçen hafta FETÖ'ye yönelik "olağanın dışında" bir operasyon gerçekleştiğini açıkladı.

"Yeni bir itirafçı örgütün 'güncel' yapılanmasında yer alanlara" yönelik teşhislerde bulunulduğunu ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"44 şüpheli belirlendi. 10 ilde operasyon düzenlendi. 37 kişi yakalandı."

İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

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