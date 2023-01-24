10 ilde 'olağan dışı' FETÖ operasyonu! İtirafçı örgüte darbe vuruldu: 37 kişi yakalandı

10 ilde operasyon için düğmeye basıldı, operasyon sonucu belirlenen 44 şüpheliden 37'si yakalandı. FETÖ operasyonunda detayları TRT Haber Muhabiri Hamza Çiftçi paylaştı.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geçen hafta FETÖ'ye yönelik "olağanın dışında" bir operasyon gerçekleştiğini açıkladı.

"Yeni bir itirafçı örgütün 'güncel' yapılanmasında yer alanlara" yönelik teşhislerde bulunulduğunu ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"44 şüpheli belirlendi. 10 ilde operasyon düzenlendi. 37 kişi yakalandı."