10 ilde örgütlü yasa dışı bahis operasyonu: 80 gözaltı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli 10 ilde düzenlenen örgütlü yasa dışı bahis operasyonunda, 80 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanun suçu ile ilgili olarak yasa dışı bahis suçu neticesinde ortaya çıkan organize suç örgütünün yapılanmasını ortaya çıkarmak, örgüt içerisindeki hiyerarşiyi tespit etmek, haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçmek, somut delillere ulaşmak ve suç organizasyonunu deşifre etmek amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Bingöl, Batman, Balıkesir, Tekirdağ, Antalya, Muğla ve Amasya'da 121 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, aralarında örgüt lideri M.E. ve yardımcısı H.E'nin de bulunduğu 80 şüpheli yakalandı.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.