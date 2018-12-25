"10. İletişim Fikirleri Yarışması"nın ödülleri verildi

"Bu amaçla Avrupa Birliği bünyesinde de korsanla mücadele amaçlı Avrupa Taklit ve Korsan ile Mücadele Gözlemevi kurulmuştur. Diğer taraftan Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından kabul gören 'telif haklarına dayalı kültür endüstrileri' kavramıyla telif haklarının bu endüstrilerin oluşum ve güçlendirilmesindeki rolüne vurgu yapılmaktadır."

Gürsoy, korsanla mücadelenin bugün dünyanın en önemli sorunlarından biri olduğuna dikkati çekerek, şunları anlattı:

Törende konuşma yapan RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Gürsoy, yarışmaya bu yıl 883 öğrencinin başvuru yaptığını, ön elemeden ise 483 eserin geçtiğini aktardı.

Televizyon kategorisinde de birinci Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Anıl Sarıarslan, Neslihan Saygılı, Ali Haydar Tombak, Rahmi Doğançay ve Kübra Sonkaya grubu, ikinci Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden Aykut Topçu, üçüncü Ankara Üniversitesi'nden Rasin Güney Baştürk ve Melih Yargıcı oldu.

Radyo kategorisinde de birincilik ödülünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Oğuz Aktuna, ikincilik ödülünü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden Korhan Dadak ve Mehmet Can Çiftçi, üçüncülük ödülünü ise Kadir Has Üniversitesi'nden birlikte hazırladıkları eserle Bahadır Öz, Ali Ünal ve Birkan Kaya aldı.

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak son yıllarda artan internet kullanımının da telif hakları bakımından uluslararası alanda ciddi manada tartışıldığına işaret eden Gürsoy, "İnternet kullanımının artışı ile birlikte eserlere erişim oranları da artmakta, bu durum yaratıcı endüstriler bakımından tehdit teşkil etmekle birlikte kültürel ürün ve hizmetlerin sunabileceği alanın genişlemiş olması nedeniyle yeni fırsatlar da sunmaktadır." diye konuştu.

- "Gençlerin, telif hakkı konusunu benimsemesi önemlidir"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent ise "Fikri mülkiyetin ve entelektüel üretimin konusu olan 'telif hakları' yalnızca kamunun yasal düzenlemesi, yargının kararları ya da kolluk kuvvetinin korsanlıkla mücadele çalışmalarına indirgenemez. Telif hakkına konu olan üretimle muhatap olan tüm yararlanıcıların ve özellikle de toplumun nüfus açısından büyük bir kesimini oluşturan ve topluma yön verme açısından potansiyel enerjisi yüksek olan gençlerin, telif hakkı konusunu benimsemesi ve bu yönde tavır alması önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Program kapsamında ayrıca ödül alan eserlerin yer aldığı bir sergi de izlenime sunuldu.

