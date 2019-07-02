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10. İstanbul Opera Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 22:56 | Son Güncelleme

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nin açılışı "Turandot" operasıyla gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün, İstanbul’un 2010 Dünya Kültür Başkenti seçilmesi çerçevesinde projelendirdiği Uluslararası İstanbul Opera Festivali başladı.

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen festivalin açılışı "Turandot" operasıyla yapıldı.

Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşan eseri, ünlü İtalyan Rejisör, Vincenzo Grisostomi Travaglini sahneye koydu.

Temsilde başrollerden "Calaf" karakterini Koreli solist sanatçı James Lee seslendirirken "Turandot" rolünü ise ünlü Koreli solist sanatçı Lilla Lee izleyiciyle buluşturdu.

- Turandot

Eser, ünlü tenor aryası "Nessun Dorma"nın da içinde olduğu sevilen birçok arya, hareketli müzikal yapı, muhteşem dekor ve kostümler eşliğinde Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konuluyor.

Giacomo Puccini'nin en acımasız kadın karakteri, Pekin'de yaşayan Çin prensesi Turandot'un Moğol Prensi Calaf ile tanışması ve masalsı aşklarının anlatıldığı eserin konusu şöyle:

"Turandot, evlilik için gelen prens taliplerine, o ana dek bilenin hiç çıkmadığı üç soru sormakta, soruyu bilemeyen talipliler ise teker teker idam edilmektedir. Saray yetkilileri ile Turandot'un babası İmparator bu gidişe bir son vermek istemektedir. Ancak Calaf aşık olmuş ve aşkının peşinden ölümüne gitmeye karar vermiştir."

10. Uluslararası İstanbul Opera Festivali, festivale ilk kez konuk olan Bolşoy Tiyatrosu Solistlerinin Seslendireceği Gala Konser ile 14 Temmuz'da sona erecek.

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