10 Kasım! 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel mesajlar ve sözler...

Bugün, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'te ebediyete uğurlanışının 81. yıl dönümü...Her 10 Kasım'da olduğu gibi bugün bir kez daha saatler 09:05'i gösterdiğinde tüm Türkiye'de hayat duracak. İşte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel mesajlar ve sözler...

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ'NE ÖZEL MESAJLAR VE SÖZLER

Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Türk Milletinin her bir ferdi Atatürk'ün getirdiği ilke ve devrimlerin gönüllü ve azimli birer koruyucusu olmaktan büyük bir onur duymaktadır.

Ulusumuzun güvenine layık olacak bir şekilde millet adına çalışmalarımıza bütün gücümüzle devam edeceğimize manevi huzurunda söz veriyoruz.

Türk milletinin büyük kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 77. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.

Atatürk'ün büyük eseri, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza kadar bağımsız ve özgür yaşayacaktır.

Büyük Atatürk! tarih seni bağımsızlığın baş mimarı olarak yazmakta, bütün uluslar senin manevi şahsiyetin önünde saygıyla eğilmektedir.