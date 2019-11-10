HABER

10 Kasım! 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel mesajlar ve sözler...

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 07:51 | Son Güncelleme

Bugün 10 Kasım 2019, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümü... Bugün, ölüm yıl dönümünde Ulu Önder Atatürk çeşitli etkinliklerle Türkiye'de gün boyu anılacak. Bu 10 Kasım'da da saatler 09.05'i gösterdiğinde tüm Türkiye'de bir kez daha hayat duracak. İşte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel mesajlar ve sözler...

10 Kasım! 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel mesajlar ve sözler...

Bugün, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'te ebediyete uğurlanışının 81. yıl dönümü...Her 10 Kasım'da olduğu gibi bugün bir kez daha saatler 09:05'i gösterdiğinde tüm Türkiye'de hayat duracak. İşte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel mesajlar ve sözler...

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ'NE ÖZEL MESAJLAR VE SÖZLER

Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Türk Milletinin her bir ferdi Atatürk'ün getirdiği ilke ve devrimlerin gönüllü ve azimli birer koruyucusu olmaktan büyük bir onur duymaktadır.

Ulusumuzun güvenine layık olacak bir şekilde millet adına çalışmalarımıza bütün gücümüzle devam edeceğimize manevi huzurunda söz veriyoruz.

Türk milletinin büyük kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 77. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.

Atatürk'ün büyük eseri, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza kadar bağımsız ve özgür yaşayacaktır.

Büyük Atatürk! tarih seni bağımsızlığın baş mimarı olarak yazmakta, bütün uluslar senin manevi şahsiyetin önünde saygıyla eğilmektedir.

Yalnızca yurtta değil, dünyada da barış diyen Büyük Önder Atatürk, tüm dünyanın takdir ettiği büyük bir devlet adamıdır.

Ey yüzü gibi kalbi de güzel insan emanetlerine sahip çıkacağımıza söz verirken bir On Kasımı daha seni yâd ederek anıyoruz. Seni çok seviyor ve çok özlüyoruz.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatanı ve milleti adına yaptığı büyük işler için şükranla anıyor, manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun.

Boğazımızda kocaman bir düğüm olur her On Kasım'da. Geçen her yıl seni daha da çok aratır oldu. Sen bize bu cennet vatanı bıraktın Allah da seni cennet yurtlarında barındırsın.

O, yüce bir dağa benzer Eteğinde yaşayanlar bu yüceliği fark edemezler Bu dağın azametini kavrayabilmek için, O'na çok uzaklardan bakmak gerekir.


Kıyafetlerini çıkaran İsveçli kadın ortalığı birbirine kattıKıyafetlerini çıkaran İsveçli kadın ortalığı birbirine kattı
Büyük Önder Atatürk'ü özlemle anıyoruzBüyük Önder Atatürk'ü özlemle anıyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
10 Kasım 10 kasım 1938 Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 kasım atatürk'ü anma gününe özel mesajlar ve sözler

En Çok Okunan Haberler

Ekipler her yerde kayıp öğretmeni arıyor!

Ekipler her yerde kayıp öğretmeni arıyor!

Arkadaşıyla sohbet ederken başından vuruldu!

Arkadaşıyla sohbet ederken başından vuruldu!

Annelik kararı! Yöntemini açıkladı...

Annelik kararı! Yöntemini açıkladı...

'Aylardır sabırsızlanıyordum'

'Aylardır sabırsızlanıyordum'

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Ülke karıştı, Devlet Başkanı halkı sokağa çağırdı

Ülke karıştı, Devlet Başkanı halkı sokağa çağırdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyük Önder Atatürk'ü özlemle anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü özlemle anıyoruz

Avcılar'da otomobil restoran bahçesine uçtu: 1'i ağır 2 yaralı

Otomobil restoran bahçesine uçtu! Yaralılar var

Bursa'da iki grup arasında kavga

Bursa'da iki grup arasında kavga

Bursa'da kaza yapan sürücü alkolmetreyi üflemek istemedi

Bursa'da kaza yapan sürücü alkolmetreyi üflemek istemedi

Emniyet son bilançoyu açıkladı! 25 bin sorgulama, 150 bin TL ceza!

25 bin sorgulama, 150 bin TL ceza!

Sakarya'da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu!

Sakarya'da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.